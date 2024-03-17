官媒：市場料融資成本仍有下降空間

目前內地融資成本均在歷史低位，2月新發企業貸款加權利率平均為3.76厘，按月降0.01厘，新發個人按揭利率為3.86厘，按月降0.08厘，均為歷史低位。文章指出，實際利率應與經濟增速大體相當，去年內地實際利率為4.7厘，低於5.2%經濟增速，而企業貸款利率為3.88厘，亦低於規模以上工業企業資產回報率4.9%，意味企業通過貸款擴大資產，獲得收益超過其利息成本，認為企業融資條件適宜。

實際利率為名義利率減去通脹率，內地過去5個月，有4個月出現通縮，市場關注通縮令實體利率上升的問題。文章指理解實際利率水平，需要關注未來物價走勢，隨着宏觀政策加快實施見效，商品和服務需求持續恢復，物價水平將進一步回升，未來實際利率有望回落。

上周五人行公布2月金融數據，文章認為人行積極發揮貨幣政策總量和結構功能，引導信貸均衡投放、量穩質優，持續釋放貸款市場報價利率改革效能，為經濟回升提供穩定、持續信貸支持，有力提振市場主體信心。