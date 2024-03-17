減息預期降溫 標指納指連跌兩周

重磅科技股下跌，Nvidia（美：NVDA）跌0.12%，微軟（美：MSFT）及亞馬遜（美：AMZN）分別跌2%和2.4%。軟件公司Adobe（美：ADBE）股價周五跌約13.7%至492.46美元，市場關注人工智能創作短片和圖片興起，會否蠶食媒體編輯軟件的業務，雖然該公司指更多人工生成影片會推動編輯軟件需求，不過公司上周四交出的第二季銷售額指引52.8億美元低於市場預期，觸發股價急跌。

分析：鮑威爾發言難傾向減息

美股上周五有總值約5.3萬億美元的股票、指數期貨及期權衍生合約同日結算，當日成交量達18.76億股，比過去3個月平均交易量多約60%。美股在「三巫日」走勢一般較為波動，Miller Tabak股票策略員Matt Maley認為，上周五市况，難以作為下周走勢的參考。

市場關注通脹問題會使聯儲局將利率更長時間停留在高位，美國10年期債息連升4日至約4.33厘，見3周高位。嘉信理財金融研究中心衍生工具分析董事Nathan Peterson表示，債息正在上升，投資者對減息的樂觀情緒正在減弱，債息上升為美股帶來進一步壓力。 雖然他不預期主席鮑威爾會發表令市場驚訝的言論，但上周通脹數據亦難使他傾向減息。