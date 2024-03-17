明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

彭博調查：經濟學家維持美全年減息3次預測

【明報專訊】美國聯儲局將於本港時間本周四（21日）公布議息結果，市場已預期不會減息，當日亦會更新利率點陣圖。美國上周公布的2月通脹按年增3.2%，高於市場預期，而生產者物價指數（PPI）則按年升1.6%，創去年9月以來新高，或影響今年減息開始時間和次數，不過彭博向經濟學家進行的調查顯示，經濟學家維持聯儲局在去年底點陣圖所預示，全年減息3次的預期。

彭博本月中向49名經濟學家進行調查，預期減息會在6月開始，多數受訪者預期今年減息兩次或以上，有三分之一經濟學家則預期減息兩次或以下。全美互惠保險首席經濟學家Kathy Bostjancic認為，利率和宏觀經濟預測不會有重大變化，不過對今年通脹預期中位數則會小幅調升，上次預測今年個人消費支出物價（PCE）指數將上升2.8%。她指近期頑固通脹，會使當局決定是否減息時更難抉擇。

摩通料減息幅度降至0.75厘

摩根大通將今年聯儲局減息幅度，由1.25厘降至0.75厘，自6月開始每隔一次會議減息一次，該行認為美國經濟並不疲弱，認為聯儲局官員將採取緩慢方式減息。摩通預期有超過一半機會，聯儲局會在今季點陣圖，將今年減息預期中位數由3次降至兩次，而長期利率預期中位數，則很可能從2.5厘升至2.625厘或2.75厘。

聯儲局以每月950億美元速度縮表，經濟學家預計當局將在6月宣布放慢縮表步伐，6月或7月開始減少縮表金額，至明年底聯儲局資產負債表規模，會由上周的7.54萬億美元，降至6.7萬億美元。

上 / 下一篇新聞