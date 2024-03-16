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2024年3月16日星期六
睇樓手冊
利奧坊‧首隅均呎1.89萬 同系8年低 恒地賣樓開快車 1房折實437萬入場
施永青：「撤辣」後樓市交投大增 料年底前樓價升8%
映岸最快下周開價 兩年前已上樓書
「四叔」女婿2.07億購譚雅士大宅
長實海灣軒申改裝1665伙住宅觸礁
大銀行據指削按揭回贈 轉按「清零」 業界：拆息高過按息 銀行控成本減優惠
美減息降溫 恒指三連跌曾挫411點
內地2月新貸新增社融齊低預期
內地新住宅按月跌價收窄至0.36%
彭博：政府擬延長金管局余偉文任期
標普列萬科負面觀察 憂流動性
美圖經調整多賺2.3倍 虛幣價值大升 以太幣比特幣公允值逾億美元 CEO：仍聚焦主業
Bitcoin破頂後急插 高峰回落11%
高盛上調目標價 友邦仍再跌2%
華置少賺93% 連續3年不派息
遠展旗下百樂皇宮通過上市聆訊
途虎轉賺67億 擬10億回購A類股
美高梅：「碼中碼」助跟進海外客源
拜登反對日資購美國鋼鐵 稱支持工人 或損與盟友日本關係
日工人加薪5.3% 創33年最大升幅
法國立法遏「快時尚」 擬罰Shein及Temu
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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利奧坊‧首隅均呎1.89萬 同系8年低 恒地賣樓開快車 1房折實437萬入場
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