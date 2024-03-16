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經濟
國際金融

日工人加薪5.3% 創33年最大升幅

【明報專訊】日本最大工會聯合會Rengo昨公布今年薪酬談判的初步結果，其屬下771個工會爭取到平均5.28%的總薪酬加幅，遠超去年同期的3.8%增幅，是33年來最大升幅。彭博社指出，較預期強勁的薪酬加幅，可能足以說服日本央行在下周二的政策會議退出負利率政策，毋須待4月才採取行動。

代表日本約700萬工人的Rengo原本要求加薪5.85%，是該機構30年來首次提出超過5%的加幅，並預計今年基本薪酬加幅在3%以上。由於中小型企業仍在進行談判，Rengo將定期更新統計數據。Rengo會長芳野友子昨稱，日本當前處於經濟復蘇的關鍵階段，收入不平等加劇、通脹上升及勞動力緊張，是薪酬大幅上漲的部分因素。她補充，兼職員工今年的加薪幅度可達到6%。

分析：或下周退出負利率

由工資推動物價上漲的良性循環，被視為日本央行加息的先決條件。伊藤忠綜合研究所經濟學家中浜萌表示，若今年實現5.3%的薪酬加幅，經通脹調整的實際工資將在今年4月至6月轉為正值。

日本央行前官員、日本綜合研究所現任理事長翁百合周四表示，鑑於薪酬談判初步結果強勁，「我認為日本央行有可能在3月採取行動」。她原本認為日本央行在本月或4月加息的可能性相若，但她目前認為「政策正常化的先決條件已經滿足」，若錯過了3月或4月的窗口期，日本央行將難以調整政策。

日生基礎研究所經濟研究主管齋藤太郎表示，今次加幅為日本央行加息掃除最後障礙，「我認為央行將在下周退出負利率，轉向政策正常化。若央行現在按兵不動，市場將變得不穩定，日圓可能會暴跌」。不過由於美國生產者物價指數（PPI）較預期高，恐拖慢美聯儲的減息步伐，令美元轉強，日圓兌美元昨未見顯著升幅，繼續在148水平徘徊，反映投資者仍未完全相信日本央行將在周二加息。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕加息 負利率政策 日本央行 薪酬

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