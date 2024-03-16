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經濟

美高梅：「碼中碼」助跟進海外客源

【明報專訊】最近澳門博彩企業陸續投入科技，紛紛部署推動RFID（射頻識別）賭枱。美高梅中國（2282）董事長兼母公司美高梅國際首席執行官Bill Hornbuckle在美國出席本周四摩根大通一論壇時表示，他們相比同行多做一點海外遊客生意，與他們早年推出碼中碼計劃，掌握客人籌碼的流向有關。當時原意是令博彩賽局賽果無誤，讓賭場知道怎樣配置人手，有助會計及財務領域獲益，現時則有助跟進海外客人動向。

他表示，當新例實施及要求吸引更多海外客源時，引進碼中碼，便不用原先要海外客人到指定地點下注，讓客人感到被孤立及要聽別人指點到特定地方去。客人更可隨喜好到不同地方下注，賭場亦掌握海外客人動向及每次下注情况。他稱，博監局對此明白，他們亦見別人仿效。

他說，另在疫情期間，美高梅已在路氹的項目增加吸引遊人的產品，例如增加更高端的別墅式套房，甚至在該等套房增加博彩區域，及設有分辦事處，在貴賓廳集團結束業務後，該等分辦事處保持運作，為他們帶來好處。現時該集團只有3.5%的房間為套房，加上繼續改進博彩區域的設計，在發新牌時多增200張賭枱，藉此幫助業務長遠發展。

相關字詞﹕Bill Hornbuckle 美高梅中國

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