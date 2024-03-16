途虎轉賺67億 擬10億回購A類股

稱企業內在價值被低估

途虎養車首席財務官張志嵩昨於業績電話會議中表示，去年為公司首個扭虧為盈的年度，而管理層對集團未來前景充滿信心，預期規模效應有助降低營運成本，考慮到公司目前現金充裕，具備持續產生現金流的能力，認為以現時股價水平計，企業內在價值正被低估，因此決定開展回購以回饋股東。

途虎去年收入136億元，按年升17.8%。毛利33.6億元，按年升48%，受惠於集團的銷售結構優化及營運效率持續提升；毛利率則為24.7%，較2022年度升5個百分點，主要由於汽車產品和服務的毛利率上升。而截至去年底止，途虎養車工場店數量達到5909家，途虎養車註冊用戶數量突破1.15億。

值得一提的是，途虎所有上市前股東約6.9億A類股份，禁售期於本周二或本月24日解禁，而途虎股價於本周三突大瀉35%。而大批實體股票由上周五（8 日）至本周二，有約3.38億股轉入中央結算系統（CCASS）內，以昨日收市價11.96港元計，其相當於價值約40.4億港元的股份存入CCASS內，或有主要股東為沽售解禁股份作部署。