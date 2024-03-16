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經濟

途虎轉賺67億 擬10億回購A類股

【明報專訊】於日前禁售期屆滿，股價急瀉的半新股途虎養車（9690）昨公布全年業績，受公允值變動影響，去年扭虧為盈，其純利達67億元（人民幣，下同），而2022年同期則為虧損21.4億元。途虎亦同時公布，將不時在公開市場回購總金額不超過10億港元的A類普通股。途虎昨升5.5%，收報11.96港元，成交額1.43億元。

稱企業內在價值被低估

途虎養車首席財務官張志嵩昨於業績電話會議中表示，去年為公司首個扭虧為盈的年度，而管理層對集團未來前景充滿信心，預期規模效應有助降低營運成本，考慮到公司目前現金充裕，具備持續產生現金流的能力，認為以現時股價水平計，企業內在價值正被低估，因此決定開展回購以回饋股東。

途虎去年收入136億元，按年升17.8%。毛利33.6億元，按年升48%，受惠於集團的銷售結構優化及營運效率持續提升；毛利率則為24.7%，較2022年度升5個百分點，主要由於汽車產品和服務的毛利率上升。而截至去年底止，途虎養車工場店數量達到5909家，途虎養車註冊用戶數量突破1.15億。

值得一提的是，途虎所有上市前股東約6.9億A類股份，禁售期於本周二或本月24日解禁，而途虎股價於本周三突大瀉35%。而大批實體股票由上周五（8 日）至本周二，有約3.38億股轉入中央結算系統（CCASS）內，以昨日收市價11.96港元計，其相當於價值約40.4億港元的股份存入CCASS內，或有主要股東為沽售解禁股份作部署。

相關字詞﹕回饋 純利 禁售期 內在價值 低估 回購 張志嵩 扭虧為盈 半新股 途虎養車

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