美圖經調整多賺2.3倍 虛幣價值大升 以太幣比特幣公允值逾億美元 CEO：仍聚焦主業

明報記者 蕭嘉聰

美圖創辦人、董事長兼首席執行官吳欣鴻表示，如果集團有任何關於虛擬貨幣的計劃，一定會以最快時間發布公告，又指虛擬貨幣只佔美圖總資產的一部分，大部分盈利仍是由影像與設計產品、廣告等主營業務所貢獻，集團仍聚焦主業，繼續推動生產力和全球化的落地。

影像與設計產品收入增53%

主營業務方面，集團影像與設計產品去年收入增長52.8%至13.28億元；美業解決方案收入亦按年增長29.1%至5.69億元。美圖強調其是一家AI公司，指用戶每天處理的數億份圖片和視頻中，約83%均使用泛AI功能，去年重點投入在AI技術的研發，預期今年將推出更多針對圖像和視頻使用場景的生成式AI功能。

吳欣鴻指出，旗下早期產品「美顏相機」或被認為是一個影像工具，但AI已逐步滲透至相關功能場景，一些AI原生產品例如「開拍」更是100%滲透率，大大提升敍述短片的製作效率，相信未來旗下新舊產品的AI滲透率可持續提升至近100%水平。

推更多針對圖像視頻AI產品

他續稱，去年是AIGC快速發展一年，美圖旗下大模型「奇想智能（MiracleVision）」是針對垂直領域，對比現時很多大型企業均在建構通用大模型，相信未來可達至互補關係，而非被通用大模型取代。集團認為圖像和視頻領域仍有很多垂直場景未挖掘，相信AI原生產品將出現兩年左右的窗口期，會繼續聚焦以上領域推出更多AI原生產品。

集團首席財務官兼公司秘書顏勁良稱旗下生產力產品如「美圖設計室」較生活化產品如「美圖秀秀」增長較快，佔收入比例有所提高，相信可帶動未來訂閱滲透率表現。