明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

彭博：政府擬延長金管局余偉文任期

【明報專訊】香港金融管理局總裁余偉文的任期將於今年10月屆滿，有外電報道指或獲延長任期。彭博引述消息人士指出，政府正考慮余偉文的續任事宜，金管局回應表示，該局的聘任及續任事宜按既定機制處理，並在適當時候公布，重申該局總裁薪酬在全球中央銀行行長中並非最高。

余偉文於2019年10月1日起出任金管局總裁，為期5年的任期將於10月屆滿，報道引述消息人士指出，政府擬讓余偉文繼續留任，考慮到他為人沉穩，年齡相對年輕，而且維持現狀可以避免引起市場混亂。

金管局：薪酬非冠全球央行行長

政務主任出身的余偉文現年59歲，於1993年加入當時新成立的金管局，1年後擢升處長，於2007年獲委任為副總裁。若余偉文獲續任5年，屆時年齡為64歲，而上一任總裁陳德霖歷任10年，於2019年以64歲退任。

消息人士指出，有關決定並非最終決定，仍可能存在變數。目前，金管局有3名副總裁，當中以阮國恒資歷最深厚，加入該局28年，並自2010年起擔任副總裁，而李志達和陳維民分別於2018年和2022年才擔任副總裁。報道又計算金管局總裁為全球高薪酬的中央銀行領導之一，年薪近132萬美元，僅略低於瑞士央行行長的近153萬美元，遠較美聯儲主席鮑威爾的20.35萬美元為高。

相關字詞﹕副總裁 陳德霖 余偉文 金管局

上 / 下一篇新聞