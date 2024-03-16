彭博：政府擬延長金管局余偉文任期

余偉文於2019年10月1日起出任金管局總裁，為期5年的任期將於10月屆滿，報道引述消息人士指出，政府擬讓余偉文繼續留任，考慮到他為人沉穩，年齡相對年輕，而且維持現狀可以避免引起市場混亂。

金管局：薪酬非冠全球央行行長

政務主任出身的余偉文現年59歲，於1993年加入當時新成立的金管局，1年後擢升處長，於2007年獲委任為副總裁。若余偉文獲續任5年，屆時年齡為64歲，而上一任總裁陳德霖歷任10年，於2019年以64歲退任。

消息人士指出，有關決定並非最終決定，仍可能存在變數。目前，金管局有3名副總裁，當中以阮國恒資歷最深厚，加入該局28年，並自2010年起擔任副總裁，而李志達和陳維民分別於2018年和2022年才擔任副總裁。報道又計算金管局總裁為全球高薪酬的中央銀行領導之一，年薪近132萬美元，僅略低於瑞士央行行長的近153萬美元，遠較美聯儲主席鮑威爾的20.35萬美元為高。