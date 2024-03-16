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經濟

美減息降溫 恒指三連跌曾挫411點

【明報專訊】受隔晚美國生產者物價指數（PPI）升1.6%高於預期令減息憧憬降溫，加上中國人民銀行中期借貸便利操作（MLF）錄淨回籠降流動性，內地及香港股市昨早段齊向下，恒指曾跌最多411點，失守10天線等。但富時羅素中國指數系列季度調整A股比重引發轉倉，尾市成交增加，推動A股收市回升，港股最終跌幅收窄，恒指收報16,720點，跌240點，跌1.4%，國指及科指分別跌1.46%和1.5%。分析員認為，在未能升穿前一級浪頂17,135點之前，港股走勢續整固。

富時換馬 收盤競價成交355億

恒指早段低見16,550點，短暫試穿現約處16,619點的100天線水平（見圖）。雖然恒指和國指連跌3日，科指亦連跌兩日，但全周計，三大指數均上升，當中恒指累升2.2%，國指和科指分別累升約2%和約4.8%。

大市成交額1391億元，因富時指數調整成分股，在收盤競價時段錄逾355億元成交。北水第22日流入，錄約41.7億元，累計流入746.8億元。至於南水北上淨流入103.26億元人民幣，較周四增60.78%，連續第6日流入，累計流入388.2億元人民幣。

藥明康德跌9% 藥明生物6年低

ATM拖累恒指走低86點，佔昨日跌市逾三分之一，騰訊（0700）跌1.8%，阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別跌2.1%和3.7%。

藥明系重創，藥明康德（2359）稱將終止在美國生物技術創新組織（BIO）的會員資格，股價曾跌最多約9.5%，收報41元，跌8.8%；藥明生物（2269）更跌10.2%，至14.44元的逾6年低位，成最弱藍籌。同系藥明合聯（2268）跌約3.6%，藥明巨諾（2126）跌0.9%。

在逆市亦見破頂股，創科實業（0669）升2.2%，至102.5元，創52周新高，紫金礦業（2899）升2.6%至15.86元成藍籌升幅王外，股價再創上市新高。

港股成交量回升 葉尚志：正在活化

第一上海首席策略師葉尚志指出，恒指結構性拐點大底部已在1月22日的14,794點確立，16,600點的好淡分水線曾受考驗，但尚算守穩。港股年內日均成交量980億元，比去年第四季的900億元升近10％，相信港股仍處活化中。

相關字詞﹕科指 藥明生物 恒指 藥明康德

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