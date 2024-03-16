大銀行據指削按揭回贈 轉按「清零」 業界：拆息高過按息 銀行控成本減優惠

除轉按外，市傳新做按揭現金回贈亦有下調，中銀由本月初的1.5%降至0.5%，匯豐則降至0.25%至1%。去年年中，銀行為爭奪按揭業務，現金回贈曾高見3.1%，帶動去年8月新批出轉按錄3361宗，不過自去年9月銀行將實際按息上調0.5厘至4.125厘，現金回贈降至約2%水平，令轉按市場急速冷卻並連跌5個月，今年1月份新批出轉按僅有898宗。

分析：不影響入息要求 影響樓市微

雖然1個月港元拆息已在去年11月的5.53厘16年高位見頂，昨日仍報4.513厘，拆息高於實際按息的情况一直未有改變。

中原按揭董事總經理王美鳳認為，拆息反映銀行資金成本水平，反映現時銀行資金成本仍高，拆息高於按息情况已持續超過10個月，資金成本受壓情况在過往罕見，相信銀行主要在節省資金成本的考慮上，決定大幅削減按揭回贈金額。

王美鳳表示，相關銀行自上月起已逐步削減按揭現金回贈，3月樓市「撤辣」後回復旺勢，因此銀行選擇現時削減回贈降低成本。銀行未有同時上調按息，不影響供樓負擔及入息要求，樓市亦已回穩，認為做法對樓市實質影響力不大。至於其他銀行情况，她指現時按揭現金回贈比例由0.2%至2%不等， 因應貸款額大小、不同客戶或貸款類別提供分層優惠。她指大行調整有指標性，相信及後有銀行會跟隨削減回贈。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明亦指出，近期新盤及新盤貨尾以低價開盤，市場交投重拾活躍，加上預期本港息口料會跟隨美國回調，配合政府「撤辣」及放寬按揭，即使銀行削減按揭回贈優惠，亦不會影響市民入市意欲。

業界：仍有中小行推優惠爭生意

曹德明表示，本港銀行自去年7月起未有調整最優惠利率，使按揭業務資金成本一直高企，估計大型銀行基於成本及邊際利潤等考量，回歸理性以服務質素競逐生意。現時仍有部分中小型銀行為爭取上半年按揭生意，推出優惠吸引特定優質或大碼客戶，建議客戶可多作比較。

明報記者