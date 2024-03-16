「四叔」女婿2.07億購譚雅士大宅

【明報專訊】政府「撤辣」，吸引老牌家族入市。由已故香港前首席大法官楊鐵樑爵士岳父譚雅士家族持有的港島薄扶林道128號豪宅 JESSVILLE，其中屬三級歷史住宅建築的Jessville Manor，全幢4個單位以2.07億元售予「四叔」女婿鄭啟文及其出任主席的順豪物業（0219）。
上述Jessville Manor於1931年落成，為超過90年歷史的三級歷史住宅建築，已改建為4個住宅單位，每伙實用面積2248至2960方呎，3房至4房間隔，總面積約9805方呎，若以成交價約2.07億元計，實呎約21,112元。順豪物業投資主席鄭啓文表示，香港住宅市場價值長時間被低估，作為一個國際城市，相信有很大的升值空間。他又指出，Jessville Manor不僅是絕妙的建築，更見證了香港上個世紀的歷史和發展。
萊坊大中華區投資部主管胡孝直指，「撤辣」短期內可以帶動樓市氣氛，刺激本地人及海外人士置業，本港豪宅供應有限，但需求強勁，預計豪宅市場成交量將會逐漸回升；至於供應稀缺的超級豪宅，仍然對投資者具有巨大吸引力，預料部分物業成交呎價或再次挑戰高峰。
凱旋門1房1050萬沽 3年實蝕兩成
不過，部分指標豪宅屋苑仍要蝕讓。市場消息指出，九龍站凱旋門映月閣中層E室，實用398方呎，1房間隔，以1050萬元易手，實呎26,382元。原業主2021年3月以1268萬元買入，持貨約3年，帳面蝕約218萬元或17%，連使費料實蝕約284萬元或逾兩成。