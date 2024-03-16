「四叔」女婿2.07億購譚雅士大宅

上述Jessville Manor於1931年落成，為超過90年歷史的三級歷史住宅建築，已改建為4個住宅單位，每伙實用面積2248至2960方呎，3房至4房間隔，總面積約9805方呎，若以成交價約2.07億元計，實呎約21,112元。順豪物業投資主席鄭啓文表示，香港住宅市場價值長時間被低估，作為一個國際城市，相信有很大的升值空間。他又指出，Jessville Manor不僅是絕妙的建築，更見證了香港上個世紀的歷史和發展。

萊坊大中華區投資部主管胡孝直指，「撤辣」短期內可以帶動樓市氣氛，刺激本地人及海外人士置業，本港豪宅供應有限，但需求強勁，預計豪宅市場成交量將會逐漸回升；至於供應稀缺的超級豪宅，仍然對投資者具有巨大吸引力，預料部分物業成交呎價或再次挑戰高峰。

凱旋門1房1050萬沽 3年實蝕兩成

不過，部分指標豪宅屋苑仍要蝕讓。市場消息指出，九龍站凱旋門映月閣中層E室，實用398方呎，1房間隔，以1050萬元易手，實呎26,382元。原業主2021年3月以1268萬元買入，持貨約3年，帳面蝕約218萬元或17%，連使費料實蝕約284萬元或逾兩成。

[香港地產]