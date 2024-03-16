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經濟
香港地產

利奧坊‧首隅均呎1.89萬 同系8年低 恒地賣樓開快車 1房折實437萬入場

【明報專訊】上月底全面「撤辣」後提速賣樓的恒地（0012），繼長沙灣巴域街Belgravia Place後，同系大角嘴「利奧坊王國」第5期、樓花期約15個月的利奧坊‧首隅，昨突擊公布首批60伙價單，提供最高8%折扣，折實均呎18,888元，相對兩年前第4期利奧坊‧壹隅，首批折實均呎23,928元，意味是次開價低約兩成，更是自2015年10月利奧坊‧曉岸（第1期）以首推折實均呎16,714元登場後，同系列項目逾8年來、最低首推均呎水平。項目1房252方呎折實437萬入場，今日起開放設於尖沙嘴美麗華廣場的示範單位，並於明日起接受認購登記。

明報記者 林可為

恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊．首隅首推單位價錢有折讓，集團亦考慮到樓花期、樓盤位置等因素。提供234伙的利奧坊‧首隅，涵蓋1至3房設計，最快下周公布銷售安排，預料復活節假期前首輪開售。恒地是「撤辣」後最積極賣樓的大型發展商，綜合市場資訊，恒地系樓盤自上月28日至今，累售逾930伙、估計吸金總額達58億元，主要收益來源來自Belgravia Place、THE HOLBORN、利奧坊系列等樓盤。

項目今起開放示範單位 明起收票

利奧坊．首隅首推60伙，包括1房戶42伙、兩房戶18伙，價單定價475.4萬元（6樓E室、實用252方呎1房戶）、至797.1萬元（26樓D室、實用353方呎兩房戶），扣除8%折扣（即供付款）後，折實價437.3萬至733.3萬元、折實呎價17,029至21,586元。首推單位中，有14伙折實價低於500萬元，全屬1房戶；另買家若採建築期付款，最高折扣4%，與即供付款相差4個百分點。

利奧坊系列昨連沽7伙餘貨

利奧坊系列自上月底「撤辣」以來累售約70伙，其中昨天連錄7宗成交，包括兩宗特色戶成交，計有已入伙的利奧坊‧凱岸，位於第2座31樓A室，實用632方呎連平台及天台，成交價2000萬元、實呎3.16萬元；另同為已入伙的利奧坊‧曦岸，位於第1座28樓D室，實用636方呎連平台及天台，成交價1650萬元、實呎2.59萬元。整個利奧坊系列2015年底推出至今，共售1957伙、套現總額逾121億元。

天鑄3房逾3071萬沽 實呎2.88萬

多個九龍新盤昨日亦錄新成交，新地（0016）何文田天鑄，最新售出第7座18樓B室，實用1066方呎3房戶、設私人升降機大堂，以逾3071萬元招標售出，實呎2.88萬元；永義（1218）九龍塘雋睿第2座6樓A室，實用616方呎3房戶，成交價1720萬元、實呎2.79萬元。

[香港地產]

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