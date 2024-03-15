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經濟
2024年3月15日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
SEASONS PLACE首批折實均呎1.4萬 日出康城5年來新低 1房447萬入場
話你知：會德豐4年前中標 每呎補價2835元
方皓玟560萬購Elize PARK一房收租
中銀恒生東亞交行為泰峯承按
星河明居呎價逼1.6萬 屋苑半年新高
長實海灣軒改裝1665伙住宅 規劃署不反對
友邦去年多賺13% 新業務價值符預期 未提新回購計劃 績後股價挫逾4%
內地中產富裕客 佔新做保費八成
A股倒跌拖累 恒指失守萬七關
藥明康德遭BIO割席 股價挫逾一成
「打風開市」傳新方案 9號風球起停市
潤地分拆REIT深交所上市
金管局推「數碼港元」次階段 探討創新用例
太古基本溢利361億破紀錄 受惠賣美可樂業務沽港島東中心國泰虧轉盈
物業帳面錄公平值虧損 太古地產溢利大減67%
周企擬罷免佐丹奴主席 疑溝通不獲正視
新秀麗CEO：不便評論私有化傳言
調查：八成高管料今年員工數量不減
順豐房託去年可分派收入增3.7%
OpenAI前高層：通用人工智能最遲2030年出現
美電動車企Fisker瀕破產 合併SPAC上市逾3年 股價累跌97%
美上月PPI升0.6% 半年來最大升幅
印度證監限購防風險 小型股指兩周內市值蒸發6240億
張兆聰：落後生科股稍勝 方達可吼
港元定存高息精選
植耀輝：太古可長線持有
葉創成：留意本港老人院股嘉濤
技術取勝：神威藥業中線挑戰11元
盧駿匡：恒指關鍵阻力17135點
劉思明：港股續溫和調整 業績股成個別焦點
周顯：港搞加密幣有優勢
譚新強：好書推介：《Chip War》
湯文亮：政府撤銷SSD是高招
建築成本高需求強勁 台灣樓價向上
技術取勝：神威藥業中線挑戰11元
【明報專訊】江西銅或反覆上試14.3元（圖）
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