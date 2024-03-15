印度證監限購防風險 小型股指兩周內市值蒸發6240億

MSCI印度指數連續兩月落後亞太指數

彭博行業研究策略師Nitin Chanduka指出，針對小型股的監管行動證明印度的估值泡沫，隨着其他亞洲市場的晶片股受到追捧，印度市場未來數周進入全國大選前的表現，將繼續跑輸其他亞洲市場。彭博社匯編的數據顯示，MSCI印度指數的預測市盈率為22.7倍，較亞洲股市的類似指標有58%溢價。

印度證券交易委員會（SEBI）憂慮太多資金流向中小型股，上個月底要求基金提供措施，緩和資金流入，並保護投資者免受突然贖回的影響。SEBI主席Madhabi Puri Buch本周早前警告，讓泡沫繼續形成可能並不合適，因為當泡沫爆破，將損害投資者利益。 她又表示，SEBI觀察到新上市的小型股存在「價格操控的模式」，影響到本周上市的新股表現。

不過部分印度機構投資者在小型股拋售潮中趁機入市。根據彭博社匯編的數據，包括共同基金、銀行及保險公司在內的機構投資者，周三淨買入價值11億美元的印度股票，創單日淨買入的新高。臨時數據顯示，外資同日淨沽出價值5.55億美元的印度股票。孟買證交所的小型股和中型股指數周四反彈，這兩個指數在此前一天各跌逾4%。

（綜合報道）

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