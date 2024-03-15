美電動車企Fisker瀕破產 合併SPAC上市逾3年 股價累跌97%

Fisker創辦人Henrik Fisker在當年上市時曾表示，將以蘋果把生產外判給富士康代工的輕資產（asset-light）模式經營，目標是成為全球最賺錢的汽車公司。不過在蘋果（美：AAPL）上月底傳出由於利潤太低等緣故，擱置歷時10年的Apple Car電動車項目後，依賴外判生產的Fisker也警告，其持續經營能力存在重大疑問，預告在1年內可能耗盡現金，正尋求向投資者集資，並在美國尋找新的生產合作伙伴。

外判奧國生產 未獲稅務抵免影響銷情

Fisker依靠奧地利著名汽車代工商Magna Steyr組裝其Ocean運動型多用途電動車。去年共生產約1萬輛Ocean，但向客戶交付不足5000輛，反映其仿效特斯拉（Tesla）（美：TSLA）繞過經銷商自行營銷模式欠效率。除設立門市及服務中心的成本遠較預期高，將電動車由奧地利運往美國也挑戰重重，並存在監管審批延遲等問題。Fisker將銷售緩慢，歸咎於直銷系統的複雜性。

此外，美國的《通脹削減法》也導致北美以外生產的電動車沒有資格獲取稅務抵免，影響到Fisker的銷情。該公司於去年6月開始向美國買家交付首批電動車後，電動車市場需求放緩的迹象開始浮現。該公司去年兩次下調需求預測，並降低價格，理由是「市場競爭」。

Ocean也存在品質問題，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）正調查關於Ocean煞車失靈等投訴。Fisker去年銷售額只有2.73億美元，債務卻超過10億美元。《華爾街日報》的消息指出，Fisker已聘請財務公司FTI Consulting和Davis Polk律師事務所，為潛在的破產申請作準備。倘Fisker申請破產，這將是其創辦人Henrik Fisker創立的汽車公司第二次倒閉。這位寶馬前設計師於2007年創立的Fisker Automotive已於2013年破產。

富國下調Tesla評級至「賣出」

小型電動車公司陷入困境之際，業界老大也增長乏力。富國銀行分析師Colin Langan預計，Tesla今年銷量將出現零增長，而明年更會銷量下跌，形容它是一家「沒有增長的增長型公司」，將該股下調至「賣出」評級，目標價下調至125美元。該股周三收報169.5美元，跌至10個月低位，今年累計跌32%。

雖然已多次減價，但對Tesla的提振作用不大。Tesla行政總裁馬斯克在1月警告，今年的銷售增長仍將放緩，加劇了投資者對電動車需求疲軟的擔憂。由於銷售未如預期，福特、通用汽車、平治、福士、積架越野路華等，都在縮減或推遲電動車計劃。

（綜合報道）

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