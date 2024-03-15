明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美電動車企Fisker瀕破產 合併SPAC上市逾3年 股價累跌97%

【明報專訊】電動車需求增長放緩之際，業界競爭更趨激烈，美國造車新勢力Fisker（美：FSR）瀕臨破產。《華爾街日報》引述知情人士稱，Fisker已聘請重組顧問，協助潛在的破產申請。該消息傳出後，Fisker周三盤後股價挫46%，昨早段跌49%，跌至0.16美元。該公司自2020年11月透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併上市以來，股價跌97%。今年初以來其股價通常在1美元以下徘徊，面臨從紐約證交所下市的風險。

Fisker創辦人Henrik Fisker在當年上市時曾表示，將以蘋果把生產外判給富士康代工的輕資產（asset-light）模式經營，目標是成為全球最賺錢的汽車公司。不過在蘋果（美：AAPL）上月底傳出由於利潤太低等緣故，擱置歷時10年的Apple Car電動車項目後，依賴外判生產的Fisker也警告，其持續經營能力存在重大疑問，預告在1年內可能耗盡現金，正尋求向投資者集資，並在美國尋找新的生產合作伙伴。

外判奧國生產 未獲稅務抵免影響銷情

Fisker依靠奧地利著名汽車代工商Magna Steyr組裝其Ocean運動型多用途電動車。去年共生產約1萬輛Ocean，但向客戶交付不足5000輛，反映其仿效特斯拉（Tesla）（美：TSLA）繞過經銷商自行營銷模式欠效率。除設立門市及服務中心的成本遠較預期高，將電動車由奧地利運往美國也挑戰重重，並存在監管審批延遲等問題。Fisker將銷售緩慢，歸咎於直銷系統的複雜性。

此外，美國的《通脹削減法》也導致北美以外生產的電動車沒有資格獲取稅務抵免，影響到Fisker的銷情。該公司於去年6月開始向美國買家交付首批電動車後，電動車市場需求放緩的迹象開始浮現。該公司去年兩次下調需求預測，並降低價格，理由是「市場競爭」。

Ocean也存在品質問題，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）正調查關於Ocean煞車失靈等投訴。Fisker去年銷售額只有2.73億美元，債務卻超過10億美元。《華爾街日報》的消息指出，Fisker已聘請財務公司FTI Consulting和Davis Polk律師事務所，為潛在的破產申請作準備。倘Fisker申請破產，這將是其創辦人Henrik Fisker創立的汽車公司第二次倒閉。這位寶馬前設計師於2007年創立的Fisker Automotive已於2013年破產。

富國下調Tesla評級至「賣出」

小型電動車公司陷入困境之際，業界老大也增長乏力。富國銀行分析師Colin Langan預計，Tesla今年銷量將出現零增長，而明年更會銷量下跌，形容它是一家「沒有增長的增長型公司」，將該股下調至「賣出」評級，目標價下調至125美元。該股周三收報169.5美元，跌至10個月低位，今年累計跌32%。

雖然已多次減價，但對Tesla的提振作用不大。Tesla行政總裁馬斯克在1月警告，今年的銷售增長仍將放緩，加劇了投資者對電動車需求疲軟的擔憂。由於銷售未如預期，福特、通用汽車、平治、福士、積架越野路華等，都在縮減或推遲電動車計劃。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕破產 特斯拉（Tesla） 電動車

上 / 下一篇新聞

SEASONS PLACE首批折實均呎1.4萬 日出康城5年來新低 1房447萬入場
SEASONS PLACE首批折實均呎1.4萬 日出康城5年來新低 1房447萬入場
話你知：會德豐4年前中標 每呎補價2835元
話你知：會德豐4年前中標 每呎補價2835元
方皓玟560萬購Elize PARK一房收租
方皓玟560萬購Elize PARK一房收租
中銀恒生東亞交行為泰峯承按
中銀恒生東亞交行為泰峯承按
星河明居呎價逼1.6萬 屋苑半年新高
星河明居呎價逼1.6萬 屋苑半年新高
長實海灣軒改裝1665伙住宅 規劃署不反對
長實海灣軒改裝1665伙住宅 規劃署不反對
友邦去年多賺13% 新業務價值符預期 未提新回購計劃 績後股價挫逾4%
友邦去年多賺13% 新業務價值符預期 未提新回購計劃 績後股價挫逾4%
內地中產富裕客 佔新做保費八成
內地中產富裕客 佔新做保費八成
A股倒跌拖累 恒指失守萬七關
A股倒跌拖累 恒指失守萬七關
藥明康德遭BIO割席 股價挫逾一成
藥明康德遭BIO割席 股價挫逾一成
「打風開市」傳新方案 9號風球起停市
「打風開市」傳新方案 9號風球起停市
潤地分拆REIT深交所上市
潤地分拆REIT深交所上市
金管局推「數碼港元」次階段 探討創新用例
金管局推「數碼港元」次階段 探討創新用例
太古基本溢利361億破紀錄 受惠賣美可樂業務沽港島東中心國泰虧轉盈
太古基本溢利361億破紀錄 受惠賣美可樂業務沽港島東中心國泰虧轉盈
物業帳面錄公平值虧損 太古地產溢利大減67%
物業帳面錄公平值虧損 太古地產溢利大減67%
周企擬罷免佐丹奴主席 疑溝通不獲正視
周企擬罷免佐丹奴主席 疑溝通不獲正視
新秀麗CEO：不便評論私有化傳言
新秀麗CEO：不便評論私有化傳言
調查：八成高管料今年員工數量不減
調查：八成高管料今年員工數量不減
順豐房託去年可分派收入增3.7%
順豐房託去年可分派收入增3.7%
OpenAI前高層：通用人工智能最遲2030年出現
OpenAI前高層：通用人工智能最遲2030年出現
美上月PPI升0.6% 半年來最大升幅
美上月PPI升0.6% 半年來最大升幅
印度證監限購防風險 小型股指兩周內市值蒸發6240億
印度證監限購防風險 小型股指兩周內市值蒸發6240億
張兆聰：落後生科股稍勝 方達可吼
張兆聰：落後生科股稍勝 方達可吼
港元定存高息精選
港元定存高息精選
植耀輝：太古可長線持有
植耀輝：太古可長線持有
葉創成：留意本港老人院股嘉濤
葉創成：留意本港老人院股嘉濤
技術取勝：神威藥業中線挑戰11元
技術取勝：神威藥業中線挑戰11元
盧駿匡：恒指關鍵阻力17135點
盧駿匡：恒指關鍵阻力17135點
劉思明：港股續溫和調整 業績股成個別焦點
劉思明：港股續溫和調整 業績股成個別焦點
周顯：港搞加密幣有優勢
周顯：港搞加密幣有優勢
譚新強：好書推介：《Chip War》
譚新強：好書推介：《Chip War》
湯文亮：政府撤銷SSD是高招
湯文亮：政府撤銷SSD是高招
建築成本高需求強勁 台灣樓價向上
建築成本高需求強勁 台灣樓價向上