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經濟

OpenAI前高層：通用人工智能最遲2030年出現

【明報專訊】人工智能技術（AI）發展為世界帶來極大改變，連貿易發展局日前主辦的「亞洲品牌及營銷論壇」（MarketingPulse），請來OpenAI前產品上市策略主管Zack Kass擔任講者。Zack Kass在演講期間作出多項預測，包括「通用人工智能」（AGI、即人工智能在廣泛的認知任務上表現得與人類相當，甚至更好）最遲會在2030年出現，AI將會引發大量工作轉移，更會令物價普遍下降，帶來通縮。但他亦強調，應該以樂觀態度來擁抱AI，因為大部分代價都是人類可以承受的。

大量工作轉移物價降 帶來通縮

據Zack Kass指出，由現在到AGI出現，可分成3個階段。

第一階段，是傳統的應用程式加入AI技術來提升功能，我們現正處於這個階段。例如，三星近月推出的旗艦智能手機的改圖程式，可以讓用戶輕易移除相片中的某些人或物件，背景自動完成修改；第二階段，將會出現由大型語言模型驅動的中介程式（LLM-Powered Agents），大約是2026年。屆時用戶只需以口語向智能手機發出指令，例如購買機票等，程式就會自動完成任務；第三階段，AI將會發展成好像公用事業和基建般，最貼切的比喻就是好像Internet，但各國如何就此達成協議，預期會有些挑戰，困難會超過以往Internet開放給全球使用。

至於就業市場，則會好像以往爆發工業革命般，一方面有很多傳統職位消失，另一方面出現很多新職位，整體的職位數目未必會減少，不過因為一些傳統職業消失，可能帶來身分認同問題。Zack Kass又預測，AI技術進步，將會令很多產品的生產成本顯著下降，帶來通縮，但這未必是壞事。

他承認AI未來的發展，可能面對包括運算力、能源、政府政策等因素限制，而當中風險最大是政府政策。因個別國家政府或認為AI令部分行業的職位流失過快，加上出現虛假資訊和大量訴訟，對社會的衝擊太大，而予以政策限制。但他認為相對AI帶來的各種好處，大部分代價是可以接受的。

最大發展風險是政府政策

至於AI引致機械人叛變，他認為只是電影劇情，只要在訓練AI模型時，就要它們認同人類的價值觀，出現叛變的機會極微。

明報記者 薛偉傑

相關字詞﹕大型語言模型 人工智能 人工智能生成內容 通用人工智能 Zack Kass

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