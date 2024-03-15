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經濟

順豐房託去年可分派收入增3.7%

【明報專訊】順豐房託（2191）公布，去年可供分派收入按年增3.7%至2.3億元，每基金單位分派為0.2866元，按年升3.3%，派息比率為100%。去年收益按年增5.6%至4.449億元，物業收入淨額為3.577億元，按年增4.1%。

順豐房託指出，總收益4.449億元，按年增5.6%，主要由於在2022年6月收購的長沙物業所帶來的全年貢獻所致。

出租率方面，整體出租率為98%，微跌0.2個百分點，年內順豐房託的續租租金按年平均上調11%。當中青衣物業、佛山物業維持出租率在97.3%及100%水平，長沙物業出租率微跌0.2個百分點至98.9%，蕪湖物業出租率跌1個百分點至95.4%。

順豐房託一直有意物色收購，行政總裁兼執行董事翟廸強表示，受高息等影響，收購發展持較審慎態度，並希望在利率市場明朗化，以及新落成物業能夠提供較穩定的租金收入才進行收購。不過他強調，公司一直有與母公司順豐集團合作，物色系內可增加分派的收購，而目前母公司在華南、大灣區已有數個部分落成，或於2024年落成的具吸引力物業，會密切與母公司研究。

一直物色系內可增分派收購

去年順豐房託財務成本為1.14億元，按年增55.74%，下半年的財務成本上升，因港元貸款利率上升所致。今年順豐房託亦於2024年1月訂立短期利率掉期合約，以對冲港元定期貸款餘下的12.59億港元，合約將於2024年7月到期。

相關字詞﹕翟廸強 順豐控股 順豐房託

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