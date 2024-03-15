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經濟

周企擬罷免佐丹奴主席 疑溝通不獲正視

【明報專訊】佐丹奴（0709）早前遭大股東周大福企業提出罷免主席兼行政總裁劉國權，將於下月3日在股東特別大會表決，事件亦愈演愈烈。

接近周企的消息人士表示，周企提出動議是基於股東對公司長遠發展展現承擔，大股東代表曾就管理層傳承計劃、增強公司業務發展的策略等未來發展，多次嘗試與管理層溝通，但始終未獲正視，對管理層日前稱未曾與大股東接觸的陳述感到遺憾。

消息人士指出，周企感謝並尊重劉國權多年來的貢獻，帶領佐丹奴走過一個時代，但近10年業績下滑，疫情只是其中一個因素，行業變化和競爭也在加劇。該名人士又指出，雖然佐丹奴去年走出疫情，業績有所改善，但長時間觀察仍然正在下坡，例如去年收入和盈利較10年前仍跌超過三成和接近五成。

業績下滑 去年盈利較10年前跌近半

消息人士強調，周企滿意近年公司派息水平及無意改變，但期望管理層未來可增強業務能力、締造更佳業績，更健康和可持續性地派發股息回饋股東。此外，一家公司在不同階段會有不同需要，佐丹奴正逐漸失去鮮明性格，大股東期望公司可有更好發展，包括利用旗下資源和不同範疇業務，為佐丹奴發展提供協同支援。

富瑞：股息高有吸引力 維持「買入」

富瑞指出，雖然佐丹奴銷售增長較預期慢，但公司對投資者的吸引力在於高股息，以及良好的營運資本管理下，實現強勁的現金流和輕資產模式。該行表示，管理層稱周企代表曾與劉國權會面提出新任首席執行官建議，但未有會見所有董事會成員，劉國權拒絕辭職並提議於年度股東大會提出議案，令周企提出召開特別股東大會。該行維持「買入評級」及目標價3.6元不變，但表示評級和預測是基於目前管理層的業務計劃和策略，由於仍未召開股東大會，未知何人會帶領公司發展，股價或出現波動。

相關字詞﹕劉國權 現金流 周大福企業 佐丹奴

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