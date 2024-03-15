「打風開市」傳新方案 9號風球起停市

此方案為旨在幫助惡劣天氣下難以營運小型券商的折衷，惟香港證券及期貨專業總會會長陳志華強調，此方案無助消除業界疑慮。

參與制定政策人士指違原意

報道引述消息人士指出，有參與制定「打風開市」政策人士認為，9號及10號風球下繼續停市的新方案，有違「打風開市」改革旨在讓環球市場對港股市場不受天氣情况影響繼續開市的原意。「打風開市」有新方案的討論，或令措施推行有所延遲，但新方案出現同時亦為強勁的信號，其表明香港正制定於惡劣天氣下的開市方案，而非討論是否應該推行「打風開市」。

業界：建議無助消除疑慮

報道提到，每年6月至10月風季期間，香港平均會受到約6次颱風襲擊。而當每次因「打風」停市，令每個停市日有約9400億元（現貨證券及期貨、期權）的交易被迫暫停，同時亦令外資經互聯互通買賣A股每日約1510億元人民幣的北向交易暫停。陳志華認為，8號風球與9號及10號風球下開市沒有太大分別，重申政府如不能充分保障從業員人身安全情况下，該會仍然反對惡劣天氣下開市建議。「兩星期前（2月27日），在工聯會兩名議員陪同下與政府官員會面，港交所高層亦在場，當時仍沒有人提這選項。」他指不知建議從何而來，但強調無助消除業界疑慮。