明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內地中產富裕客 佔新做保費八成

【明報專訊】疫後解封亦帶動友邦保險（1299）中國內地業務恢復，以固定匯率計算，去年新業務價值按年增長20%至10.37億美元，年化新保費按年升62%至20.23億美元。內地經濟復蘇近季趨勢放緩，友邦首席執行官兼總裁李源祥表示，其內地業務集中在中產及富裕客層，佔內地新做保費80%，該客群業務在不同經濟周期均表現強韌，有助該行保持增長。

內地新業務價值利潤率去年按年跌18.2個百分點至51.3%，不過下半年較上半年回升2.4個百分點至52.7%。李源祥表示他們着重整體新業務價值增長，多於保單銷售總額或利潤率上升。他指利潤率下跌，因為產品組合中的長期儲蓄保單佔比增加，其利潤率較保障型產品為低，以及該行加強與中郵、東亞（0023）的銀保合作，銀保渠道產品佔比增加有關，雖然利潤率低於代理渠道產品，不過在今年初已提升至逾30%。

內地產品由保障轉向儲蓄型

區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲補充，內地業務的利潤率維持在健康水平，產品組合由保障型向儲蓄型轉變，反映內地客戶的偏好改變。除長期儲蓄保單外，內地政府推出個人養老保險的稅務優惠，也吸引需要交稅的中產客戶購買稅延養老年金保險。

除香港與內地業務，友邦在東盟市場的新業務價值超過15億美元，撇除受消費者負面情緒影響的越南業務，去年東盟市場新業務價值按年增長14%。

上 / 下一篇新聞

SEASONS PLACE首批折實均呎1.4萬 日出康城5年來新低 1房447萬入場
SEASONS PLACE首批折實均呎1.4萬 日出康城5年來新低 1房447萬入場
話你知：會德豐4年前中標 每呎補價2835元
話你知：會德豐4年前中標 每呎補價2835元
方皓玟560萬購Elize PARK一房收租
方皓玟560萬購Elize PARK一房收租
中銀恒生東亞交行為泰峯承按
中銀恒生東亞交行為泰峯承按
星河明居呎價逼1.6萬 屋苑半年新高
星河明居呎價逼1.6萬 屋苑半年新高
長實海灣軒改裝1665伙住宅 規劃署不反對
長實海灣軒改裝1665伙住宅 規劃署不反對
友邦去年多賺13% 新業務價值符預期 未提新回購計劃 績後股價挫逾4%
友邦去年多賺13% 新業務價值符預期 未提新回購計劃 績後股價挫逾4%
A股倒跌拖累 恒指失守萬七關
A股倒跌拖累 恒指失守萬七關
藥明康德遭BIO割席 股價挫逾一成
藥明康德遭BIO割席 股價挫逾一成
「打風開市」傳新方案 9號風球起停市
「打風開市」傳新方案 9號風球起停市
潤地分拆REIT深交所上市
潤地分拆REIT深交所上市
金管局推「數碼港元」次階段 探討創新用例
金管局推「數碼港元」次階段 探討創新用例
太古基本溢利361億破紀錄 受惠賣美可樂業務沽港島東中心國泰虧轉盈
太古基本溢利361億破紀錄 受惠賣美可樂業務沽港島東中心國泰虧轉盈
物業帳面錄公平值虧損 太古地產溢利大減67%
物業帳面錄公平值虧損 太古地產溢利大減67%
周企擬罷免佐丹奴主席 疑溝通不獲正視
周企擬罷免佐丹奴主席 疑溝通不獲正視
新秀麗CEO：不便評論私有化傳言
新秀麗CEO：不便評論私有化傳言
調查：八成高管料今年員工數量不減
調查：八成高管料今年員工數量不減
順豐房託去年可分派收入增3.7%
順豐房託去年可分派收入增3.7%
OpenAI前高層：通用人工智能最遲2030年出現
OpenAI前高層：通用人工智能最遲2030年出現
美電動車企Fisker瀕破產 合併SPAC上市逾3年 股價累跌97%
美電動車企Fisker瀕破產 合併SPAC上市逾3年 股價累跌97%
美上月PPI升0.6% 半年來最大升幅
美上月PPI升0.6% 半年來最大升幅
印度證監限購防風險 小型股指兩周內市值蒸發6240億
印度證監限購防風險 小型股指兩周內市值蒸發6240億
張兆聰：落後生科股稍勝 方達可吼
張兆聰：落後生科股稍勝 方達可吼
港元定存高息精選
港元定存高息精選
植耀輝：太古可長線持有
植耀輝：太古可長線持有
葉創成：留意本港老人院股嘉濤
葉創成：留意本港老人院股嘉濤
技術取勝：神威藥業中線挑戰11元
技術取勝：神威藥業中線挑戰11元
盧駿匡：恒指關鍵阻力17135點
盧駿匡：恒指關鍵阻力17135點
劉思明：港股續溫和調整 業績股成個別焦點
劉思明：港股續溫和調整 業績股成個別焦點
周顯：港搞加密幣有優勢
周顯：港搞加密幣有優勢
譚新強：好書推介：《Chip War》
譚新強：好書推介：《Chip War》
湯文亮：政府撤銷SSD是高招
湯文亮：政府撤銷SSD是高招
建築成本高需求強勁 台灣樓價向上
建築成本高需求強勁 台灣樓價向上