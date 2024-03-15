內地中產富裕客 佔新做保費八成

內地新業務價值利潤率去年按年跌18.2個百分點至51.3%，不過下半年較上半年回升2.4個百分點至52.7%。李源祥表示他們着重整體新業務價值增長，多於保單銷售總額或利潤率上升。他指利潤率下跌，因為產品組合中的長期儲蓄保單佔比增加，其利潤率較保障型產品為低，以及該行加強與中郵、東亞（0023）的銀保合作，銀保渠道產品佔比增加有關，雖然利潤率低於代理渠道產品，不過在今年初已提升至逾30%。

內地產品由保障轉向儲蓄型

區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲補充，內地業務的利潤率維持在健康水平，產品組合由保障型向儲蓄型轉變，反映內地客戶的偏好改變。除長期儲蓄保單外，內地政府推出個人養老保險的稅務優惠，也吸引需要交稅的中產客戶購買稅延養老年金保險。

除香港與內地業務，友邦在東盟市場的新業務價值超過15億美元，撇除受消費者負面情緒影響的越南業務，去年東盟市場新業務價值按年增長14%。