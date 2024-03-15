星河明居呎價逼1.6萬 屋苑半年新高

資料顯示，菲律賓華裔富商陳永栽創辦的裕景興業或相關人士，上月底「撤辣」前以2380萬元售出灣仔會景閣高層16室，實用1001方呎兩房戶，實呎23,776元；原業主1992年635萬元購入，帳面升1745萬元或2.7倍。翻查紀錄，單位對上一層同面積16室，2012年以2400萬元售出，對落5層同面積16室於2021年以3450萬元易手，換言之，現時做價重返12年前水平，並較高位回落逾千萬元或31%。

裕景興業等「撤辣」前2380萬沽會景閣

中原資深分區營業經理陳偉業表示，東涌本月不足半月暫錄約41宗二手成交，超上月全月21宗近1倍，區內藍天海岸3座中層A室，實用781方呎，3房1套連儲物房間隔，以830萬元易手，實呎10,627元。原業主2003年203萬元一手買入，帳面賺627萬元或3倍。

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