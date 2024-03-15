明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

中銀恒生東亞交行為泰峯承按

【明報專訊】正當王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯於周日（3月17日）首輪開售前，市場傳出多家銀行不會為該盤買家承做按揭。不過，發展商昨指出，已獲多家銀行包括中銀香港、恒生銀行、東亞銀行及交通銀行等承做按揭，當中包括90天即供按揭計劃。

發展商又稱，中銀香港現時已派出按揭專業團隊在展銷中心向意向買家提供置業諮詢服務，該行更為泰峯買家提供多項服務，包括派出按揭專業團隊，專人全天候提供置業諮詢服務、尊享特優惠按揭利率及現金回贈，以及其他銀行服務優惠。另市場消息稱，截至昨晚6時，項目已收逾5500票，較首輪以價單銷售的336伙超額認購逾15倍。

映岸短期現樓推 兩年前已上樓書

近期積極賣樓的恒地（0012），繼早前開售長沙灣巴域街Belgravia Place 1期及將於短期開價的大角嘴利奧坊‧首隅外，香港小輪（0050）與市建局合作的深水埗映岸亦將於今日公布最新銷售部署，項目早於2022年中上載樓書，提供262伙，標準戶實用由283至412方呎，涵蓋開放式至3房連儲物房間戶型，目前已屆現樓。此外，恒基物業代理營業（二）部副總經理李菲茹表示，利奧坊‧首隅住宅入口大堂，將引入東信創作的Paludarium系列第7代「Encapsulated Environmental System: Paludarium MASASHI」，作品結合滴水供水系統、噴霧機及加熱器等，調節內部溫度及濕度。

長實（1113）旗下黃竹坑港島南岸第3B期Blue Coast擬短期推，長實營業部首席經理郭子威稱，Blue Coast接獲逾500查詢，逾六成為本地客。他認為，參考同區新近成交，其中3房戶成交呎價高見3.2萬元，故Blue Coast合理市場呎價料約3萬元。長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，項目設4部專屬升降機「BLUESTAR」直通基座商場，其中兩部直達公共車站。

[香港地產]

相關字詞﹕銀行按揭 Blue Coast 利奧坊‧首隅 映岸 Belgravia Place 泰峯 王新興集團

上 / 下一篇新聞

SEASONS PLACE首批折實均呎1.4萬 日出康城5年來新低 1房447萬入場
SEASONS PLACE首批折實均呎1.4萬 日出康城5年來新低 1房447萬入場
話你知：會德豐4年前中標 每呎補價2835元
話你知：會德豐4年前中標 每呎補價2835元
方皓玟560萬購Elize PARK一房收租
方皓玟560萬購Elize PARK一房收租
星河明居呎價逼1.6萬 屋苑半年新高
星河明居呎價逼1.6萬 屋苑半年新高
長實海灣軒改裝1665伙住宅 規劃署不反對
長實海灣軒改裝1665伙住宅 規劃署不反對
友邦去年多賺13% 新業務價值符預期 未提新回購計劃 績後股價挫逾4%
友邦去年多賺13% 新業務價值符預期 未提新回購計劃 績後股價挫逾4%
內地中產富裕客 佔新做保費八成
內地中產富裕客 佔新做保費八成
A股倒跌拖累 恒指失守萬七關
A股倒跌拖累 恒指失守萬七關
藥明康德遭BIO割席 股價挫逾一成
藥明康德遭BIO割席 股價挫逾一成
「打風開市」傳新方案 9號風球起停市
「打風開市」傳新方案 9號風球起停市
潤地分拆REIT深交所上市
潤地分拆REIT深交所上市
金管局推「數碼港元」次階段 探討創新用例
金管局推「數碼港元」次階段 探討創新用例
太古基本溢利361億破紀錄 受惠賣美可樂業務沽港島東中心國泰虧轉盈
太古基本溢利361億破紀錄 受惠賣美可樂業務沽港島東中心國泰虧轉盈
物業帳面錄公平值虧損 太古地產溢利大減67%
物業帳面錄公平值虧損 太古地產溢利大減67%
周企擬罷免佐丹奴主席 疑溝通不獲正視
周企擬罷免佐丹奴主席 疑溝通不獲正視
新秀麗CEO：不便評論私有化傳言
新秀麗CEO：不便評論私有化傳言
調查：八成高管料今年員工數量不減
調查：八成高管料今年員工數量不減
順豐房託去年可分派收入增3.7%
順豐房託去年可分派收入增3.7%
OpenAI前高層：通用人工智能最遲2030年出現
OpenAI前高層：通用人工智能最遲2030年出現
美電動車企Fisker瀕破產 合併SPAC上市逾3年 股價累跌97%
美電動車企Fisker瀕破產 合併SPAC上市逾3年 股價累跌97%
美上月PPI升0.6% 半年來最大升幅
美上月PPI升0.6% 半年來最大升幅
印度證監限購防風險 小型股指兩周內市值蒸發6240億
印度證監限購防風險 小型股指兩周內市值蒸發6240億
張兆聰：落後生科股稍勝 方達可吼
張兆聰：落後生科股稍勝 方達可吼
港元定存高息精選
港元定存高息精選
植耀輝：太古可長線持有
植耀輝：太古可長線持有
葉創成：留意本港老人院股嘉濤
葉創成：留意本港老人院股嘉濤
技術取勝：神威藥業中線挑戰11元
技術取勝：神威藥業中線挑戰11元
盧駿匡：恒指關鍵阻力17135點
盧駿匡：恒指關鍵阻力17135點
劉思明：港股續溫和調整 業績股成個別焦點
劉思明：港股續溫和調整 業績股成個別焦點
周顯：港搞加密幣有優勢
周顯：港搞加密幣有優勢
譚新強：好書推介：《Chip War》
譚新強：好書推介：《Chip War》
湯文亮：政府撤銷SSD是高招
湯文亮：政府撤銷SSD是高招
建築成本高需求強勁 台灣樓價向上
建築成本高需求強勁 台灣樓價向上