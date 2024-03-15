中銀恒生東亞交行為泰峯承按

發展商又稱，中銀香港現時已派出按揭專業團隊在展銷中心向意向買家提供置業諮詢服務，該行更為泰峯買家提供多項服務，包括派出按揭專業團隊，專人全天候提供置業諮詢服務、尊享特優惠按揭利率及現金回贈，以及其他銀行服務優惠。另市場消息稱，截至昨晚6時，項目已收逾5500票，較首輪以價單銷售的336伙超額認購逾15倍。

映岸短期現樓推 兩年前已上樓書

近期積極賣樓的恒地（0012），繼早前開售長沙灣巴域街Belgravia Place 1期及將於短期開價的大角嘴利奧坊‧首隅外，香港小輪（0050）與市建局合作的深水埗映岸亦將於今日公布最新銷售部署，項目早於2022年中上載樓書，提供262伙，標準戶實用由283至412方呎，涵蓋開放式至3房連儲物房間戶型，目前已屆現樓。此外，恒基物業代理營業（二）部副總經理李菲茹表示，利奧坊‧首隅住宅入口大堂，將引入東信創作的Paludarium系列第7代「Encapsulated Environmental System: Paludarium MASASHI」，作品結合滴水供水系統、噴霧機及加熱器等，調節內部溫度及濕度。

長實（1113）旗下黃竹坑港島南岸第3B期Blue Coast擬短期推，長實營業部首席經理郭子威稱，Blue Coast接獲逾500查詢，逾六成為本地客。他認為，參考同區新近成交，其中3房戶成交呎價高見3.2萬元，故Blue Coast合理市場呎價料約3萬元。長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，項目設4部專屬升降機「BLUESTAR」直通基座商場，其中兩部直達公共車站。

[香港地產]