方皓玟560萬購Elize PARK一房收租

緹外4套戶2.25億沽 實呎逼5萬

曾在2019年獲得「叱吒樂壇我最喜愛的女歌手」的方皓玟，去年參與Elize PARK拍攝微電影及宣傳曲《I Do》。此外，一手豪宅盤交投熾熱，嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外，昨以招標售出2座3樓A室分層大宅，實用4557方呎，4套雙工人房間隔，連兩車位成交價2.25億元，實呎49,375元。信置（0083）等何文田加多利山ST.GEORGE'S MANSIONS，最新售出2座6樓B室，成交價8140萬元，實用1868方呎，3房雙套戶型，實呎43,576元。

廣州客2242萬掃晉環3伙

路勁（1098）旗下已屆現樓的黃竹坑站港島南岸晉環，昨日售出4伙、單日套現約2885萬元，市場消息指其中3伙，由來自廣州的內地客乘高鐵到港購買，涉資逾2242萬元，購入兩伙開放式戶、1伙1房單位，單位實用294至368方呎，成交價介乎646萬至919萬餘元，實呎2.19萬至2.49萬元。晉環2021年開售至今累售逾679伙、套現逾142億元。

天瀧4日沽5伙套現2.2億

另外，恒地（0012）牽頭發展的啟德跑道區天瀧，昨日再售出2伙，恒基物業董事及營業（二）總經理韓家輝表示，天瀧昨日招標形式連售2伙海景單位，其中第5座20樓B室，4房連套房間隔，實用面積1382方呎，成交價5145萬元，實呎37,229元。據悉，天瀧4日來共售5伙，套現約2.2億元；項目自去年5月開售至今，累售36伙，套現逾16.4億元。

[香港地產]