SEASONS PLACE首批折實均呎1.4萬 日出康城5年來新低 1房447萬入場

明報記者 江俊洋

提供650伙的SEASONS PLACE位於日出康城12期內，該期分為A、B及C地盤，各由一座大廈組成。日出康城對上一個開售新盤，為去年8月由信置（0083）等發展的凱柏峰III，首批130伙以折實均呎16,938元推售，換言之，SEASONS PLACE首推折實均呎比凱柏峰III低約16%；若以2022年6月的凱柏峰I首批128伙、折實均呎17,888元比較，甚至低約20%。

會德豐地產主席梁志堅認為，SEASONS PLACE價錢屬市價、具競爭性，並非「劈價」吸客。他又稱，雖然全球經濟處於不景氣，但正在復蘇中，而香港料復元速度最快，經濟復蘇下地產市場才有起色，料全年樓價可回升5%至7%，期望市場大部分為用家及投資客，不希望炒家再現。

明起開放示範單位及收票

項目首張價單涉130伙，包括38伙1房戶、87伙2房戶、5伙3房戶，實用介乎322至665方呎，以最高折扣率12%計，折實價447.2萬元至979.3萬元，折實實呎13,576元至14,757元，折實均呎14,188元，值得留意，價單上有96%單位經折實後樓價低於700萬元，其中入場單位為3A座9樓F室，實用323方呎1房間隔，折實價447.2萬元、實呎13,845元。以折實價計，是次自2018年8月南豐牽頭發展的LP6，以折實入場價449.2萬元推出實用307方呎1房戶後，約5年半入場新低。呎價最平單位為3A座9樓C室，實用453方呎，兩房連開放式廚房間隔，定價698.8萬元，折實價615萬元，折實實呎13,576元。

同區5年半最低1房入場費新盤

項目提供4種付款方法予買家，包括折扣率5%的120天現金優惠付款計劃，以及會得豐澳東澳南粉絲180天現金優惠付款計劃，分別在於後者可享多60天成交期，連同其他折扣優惠共7%，最高總折扣率12%，較建期付款最高折扣7%，兩者相差5個百分點。黃光耀稱，項目將設大手買家組別，可購買2至6伙，較以往最多買4伙為多。

[香港地產]