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國際金融

日企加薪幅度勁 鋪路下周加息 豐田等巨企「完全滿足」工會要求 加幅料歷史新高

【明報專訊】日本工會與大型企業的年度薪酬談判結束，全球最大汽車製造商豐田（日：7203；美：TM）同意為工人提供25年來最高的加薪幅度。除豐田以外，日產（日：7201）、松下（日：6752）、 日本製鐵（Nippon Steel）等大型企業均同意「完全滿足」工會的加薪要求，令日本大型企業今年的加薪幅度可望創歷史新高，為日本央行在下周的政策會議退出負利率政策鋪路。貨幣政策面臨逆轉之際，日經指數昨連續第3天回落。

在豐田及多個工會團體發布強勁的薪酬加幅後，日本首相岸田文雄表示，今年的薪酬加幅勢將超越去年，「我認為我們可以確認，日本經濟已由削減成本模式，轉向一種積極的趨勢。」

首相：經濟由削成本模式轉向積極

由工資推動物價上漲的良性循環，被視為日本央行加息的先決條件。日本央行行長植田和男昨表示，今年的工資談判結果，對決定何時退出大規模刺激措施至關重要。他指出，工會提出了「相當高的工資要求」，並暗示央行準備最快在下周逐步取消刺激措施。

路透社引述消息人士稱，若周五公布的大型企業薪酬談判初步調查結果顯示今年加薪幅度強勁，日本央行將在下周商議結束負利率政策。熟悉日本央行想法的消息人士稱，初步迹象顯示，今年薪酬談判的加薪幅度強勁，增加了央行逐步退出大規模刺激措施的可能性。

消息人士向路透社稱，似乎有足夠的證據，證明3月調整政策是合理的，不過由於消費仍然疲軟，9名央行委員尚未就下周加息達成共識，有可能會推遲至4月才作決定。大和證券首席市場經濟學家岩下真理稱，若今年的加薪幅度超越去年的3.8%，「我認為日本央行應結束負利率」。

豐田上調月薪最多1500元

分析師認為，日本消費疲軟，就算央行結束負利率政策，利率水平仍將長期保持在零或0.1厘的低位。彭博社引述知情人士稱，日本央行官員正考慮擱置2010年起實施的ETF購買措施。由於日本股市近期屢創新高，央行官員認為繼續購買ETF來限制風險溢價的需要不大，但當局仍可能繼續買債，以維持債市穩定。

作為日本的工業巨頭，豐田一直被視為日本企業薪酬趨勢的風向標。該公司同意將工人月薪上調最多28,440日圓（約1500港元），並提供破紀錄的獎金，連續第4年完全滿足工會的加薪要求。豐田人力資源總監Takanori Azuma稱，這是有史以來最高的加薪水平。他說，豐田的利潤正處於較高水平，而豐田也將致力改善供應商和經銷商的工作環境。至於日產、本田及萬事得（Mazda）也同意加薪幅度介乎5%至6.8%。

此外，日本製鐵亦同意將月薪上調3.5萬日圓（約1850港元），高於工會要求的3萬日圓（約1587港元）加幅。其他重工業當中，三菱重工及川崎重工均同意加薪1.8萬日圓（約951港元）。消費電子行業中，日立、松下、東芝、三菱電機、NEC、富士通均同意加薪1.3萬日圓（約687港元）。

代表小型製造商工人的日本金屬、機械和製造業工人協會（JAM）表示，60個附屬工會的平均加薪幅度為5.32%，遠超去年加幅。

日本最大的工會聯合會Rengo將於周五公布初步的加薪結果，為日本央行下周訂定貨幣政策提供參考數據。Rengo要求今年平均加薪5.85%，若與資方達成協議，將會是31年來首次突破5%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕植田和男 買債 負利率政策 日本央行 加薪 豐田汽車

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