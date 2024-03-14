資深物業投資者胡世全：「撤辣」雖屬正面 經濟好更重要

財政司長陳茂波上月28日發表《財政預算案》，稱經審慎考慮當前的整體情况後，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即所有住宅物業交易毋須繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，全面「撤辣」。金管局同日宣布，調整自用住宅物業及非住宅物業按揭成數，並且暫停實施物業按揭貸款假設利率上升2厘的壓力測試要求。

三星期前本欄引述建銀國際證券研究報告，該行指出多個結構性因素仍然會拖累香港房地產市場，預期住宅樓價在今明兩年再下跌10%至15%，直至幾個觸底信號：（一）政府取消所有需求管理措施，即全面「撤辣」；（二）存置成本（cost of carry）降至零或負數水平；（三）庫存見頂回落；（四）家庭財務狀况隨經濟復蘇而改善。

「撤辣」減買家稅務開支 助成交增加

由於兩星期前《財政預算案》已全面「撤辣」，上述觸底信號（一）現已實現，在本港土生土長、現年64歲、早於13歲已投身社會工作，先後曾任職酒樓、鐵器工程、揸的士、貿易行及開設快餐店，並於2002年開始積極投資物業作長線投資，包括在2002年以142萬元買入中環亞畢諾道3號環貿中心舖位收租及在2011年以500多萬元買入火炭御龍山兩房單位自住，至今分別勁賺數倍及近倍的胡世全近日接受專訪，認為雖然「撤辣」屬正面，惟未來要密切留意觸底信號（四）本港家庭財務狀况隨經濟復蘇而改善，能否實現。

胡世全解釋，物業投資者總是希望買平貨，買賣雙方討價還價時往往「講10萬、8萬（元）講到牙血都出埋」，是次《財政預算案》宣布所有住宅物業交易毋須再繳付新住宅印花稅，因此已持有住宅者再購買住宅投資的稅率由7.5%下降至4.25%或以下，以一套住宅成交額1000萬元計，可以減少稅務開支數十萬元，是次「撤辣」明顯有助促成更多成交。

旗下不少舖位待租 反映生意艱難

現時胡世全持有的16個本港物業中，只有御龍山屬於自住物業，其餘15個均屬於工商舖物業，當中包括他在2019年以400多萬元買入長沙灣聯邦廣場的7個商場舖位，目前只有4個租出、有3個仍然待租，胡世全認為，這反映2020年至2022年3年疫情期間經濟嚴重下滑，而且不利影響至今仍然未完全退卻，「多年來我只持有一個住宅物業，其他都是工商舖，因為我覺得炒賣住宅影響民生，工商舖可以用來做生意，如果你無錢，你唔應該做生意。」

胡世全指出，根據他早於13歲已投身本港社會工作至今逾半世紀的營商經驗，做一門生意、通常一年要求有8厘至13厘回報，購買物業作投資的話，目標則是10年價格升1倍、即年均回報約7.2%，這樣的話，即使利息成本高達4厘至5厘，仍有利可圖，他表示：「以本港過去數十年的情况來說，高息會令做生意或買樓投資賺少些，但仍然有錢賺，因為如果無錢賺的話，又怎會有人做生意呢？」

目前胡世全亦是提多商業聯盟創辦人，該聯盟歷來有近千名、現有近百名付費會員，定期舉行聚會探討商機，是次訪問便在聯盟位於旺角寫字樓的會址進行，該單位由胡世全近年以780萬元買入，而上手業主在約40年前的購入價40萬元，他強調：「根據過往經驗，時間是會令本港物業升值的，即使會有周期，但本港物業在10年升值1倍屬正常。」

任何資產的回報往績僅可作為參考，最重要是向前望前景如何，有分析認為2018年3月美國宣布向中國加徵關稅屬分水嶺，隨着中美貿易關係過去6年惡化，美國通脹升溫令息口高企不下，在聯繫匯率下，港息亦須跟隨美息上升，在高息環境下，本港經濟、股市及樓市均正受壓，若此趨勢持續，資產價格未來亦屬易跌難升。

胡世全認同，本港樓市現仍面對高息及經濟增長乏力等兩大不明朗因素，因此他太太近日已把一筆可觀資金用來做定存，年息率逾5厘，他表示，現正密切關注中央政府將出台什麼政策支持本港經濟增長，例如個人遊計劃（俗稱「自由行」）本月6日起擴展至西安和青島後，將來會否納入更多城市，以及內地訪港旅客購物免稅額會否由5000元大幅提高。

粵港澳大灣區（大灣區）包括香港、澳門兩個特別行政區，和廣東省廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶九市，總面積約5.6萬平方公里。2022年大灣區的總人口已經超過8600萬，地區生產總值超過13萬億元人民幣。近年中央相關部委和三地政府一直以創新開放的思維尋求政策突破，共同推進大灣區發展。

胡世全強調，在共同推進大灣區發展的過程中，本港一定要保持國際城市的地位，保持作為內地與國際對接的橋頭堡此獨特優勢，他表示：「香港向來重視法治，香港人的品格、誠信及德行亦高，過去一段長時間外國人很樂意在香港與香港人做生意，這些優勢一定要維持。」

至於本港近年面對人口老化嚴峻挑戰，胡世全認為，這是需要政府及社會各界共同努力解決的問題，關鍵是要提高出生率：「我在香港出世，過去64年一直看着香港發展，當時我阿媽一個生6個，帶來很大勞動力，現時的家庭兩夫婦往往只生一個，勞動力便會減少，這帶來很大問題，所以鼓勵生育很重要。」

倘做生意可賺8至13厘 樓市重拾升浪

綜合上述分析，胡世全總結，希望他上述所提出的願景將來可以實現，屆時本港便會再次商機處處，房地產市場亦回升可期：「假如香港經濟回復強勁增長，居民便不會把錢存在銀行收5厘息，而是攞出來做生意博賺8至13厘，如果你是一名識做生意的人，也一定會這樣做，即使你沒有做生意的經驗也願意去做，屆時樓市便會重拾升浪。」

明報記者 葉創成

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