屯門不足半月破百宗二手 超上月全月

瓏門銀主天池屋3100萬沽 10年貶一成

中原地產分區營業經理梁健文表示，屯門瓏門8座頂層複式戶，實用1953方呎，5房間隔，連天台及泳池，原由銀主叫價4580萬元放售，日前連雙車位以3100萬元沽出，減價1480萬元或32%，實呎15,873元。原業主2014年以3468.7萬元連車位一手購入，惟及後淪為銀主盤，10年間物業帳面貶值368.7萬元或約10.6%。

美孚3房620萬沽 50年升141倍

荔枝角美孚新邨本月成交量亦明顯急升，中原地產高級資深分區營業經理黃惠霞表示，美孚新邨本月至今暫錄約17宗成交，超越上月全月15宗交投量，屋苑本月均呎9792元，當中6宗成交實呎逾萬元。最新一宗成交為1期百老匯街31號中層D室，實用617方呎，3房戶望東南開揚街景，以619.8萬元易手，實呎10,045元。

上述單位原業主1974年以4.36萬元一手買入，其後1997年5月137.5萬元加入家人名，現時轉手單位帳面大賺615.44萬元，物業升值逾141倍。

議價至深夜 天晉3房1162萬易手

另有準買家為尋得心頭好，與業主商討至深夜才達成買賣協議。美聯營業經理羅定康表示，有關單位為將軍澳天晉2期2B座中層A室，實用703方呎，3房1套間隔，準買家睇樓後旋即與業主議價至深夜，最終以1162萬元承接單位自住，實呎16,529元。原業主2013年2月891.1萬元一手購入，持貨約11年，帳面賺約270.9萬元或約30%。

此外，新晉屋苑大埔白石角雲滙錄二手蝕讓成交，中原分行經理曾嘉匯表示，上述單位為3座高層B3室，實用442方呎，兩房間隔，原業主以約688萬元放售，日前零議價後沽出，實呎約15,566元。買家為外區客，購入單位作自住。原業主2019年829萬元一手購入，持貨約5年，帳面蝕讓約141萬元或17%，連使費計實蝕逾165萬或近20%。