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經濟

香港地產

泰峯周日首輪價單賣336伙 「撤辣」後最多

【明報專訊】「撤辣」後不足半個月，綜合市場資訊，一手市場已錄逾2000宗成交，不但勢破對上最高位、去年3月2130宗水平，且由於王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，周日（3月17日）首輪開售336伙，成為「撤辣」後首輪發售最多伙的新盤，加上兩大新盤，包括最快今日開價的會德豐將軍澳日出康城SEASONS PLACE，以及最快周末開價的恒地（0012）大角嘴利奧坊‧首隅，均擬本月賣樓，料本月全月一手成交量，是自2019年5月逾2400宗高位後、5年新高。

昨首度加推168伙 折實均呎1.55萬

上周四公布首批168伙、折實均呎14,808元的泰峯，昨首度加推168伙、折實均呎15,547元，較首張價單高約5%，包括18個開放式、38個1房及112個兩房單位，實用287至554方呎，定價518.2萬至1166.3萬元，扣除最高折扣23%優惠，折實約399萬元至約898萬元，折實實呎12,997元至17,394元。

泰峯周日首輪開售336伙，較本月初首輪開售138伙的恒地長沙灣巴域街Belgravia Place，還要多198伙或約1.4倍；另有12伙同日招標發售，首輪開售將於周六下午1時截票。王新興集團銷售總監陳芷湄指出，首輪開售336伙，折實372.7萬至898萬元，折實實呎12,979元至17,394元。市場消息指出，截至昨晚6時半，項目5日內收到逾4500票，以首輪銷售336伙計，暫超額認購逾12倍。

SEASONS PLACE最快今開價

至於樓花期約19個月、會德豐與港鐵（0066）合作的SEASONS PLACE最快今日開價，並於周六對外開放示範單位及收票。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，首張價單涉不少於130伙，涵蓋1至3房間隔，實用322至665方呎，並提供4種付款方法予買家，按目前銷售步伐，項目或於3月展開首輪開售，相信可吸引首置客、家庭客及投資者等。

利奧坊‧首隅上樓書 料首推50伙

另恒地利奧坊‧首隅昨已上載樓書，亦將於周末開放予公眾參觀（有關示範單位見B4版睇樓手冊）。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，項目最快周末開價，料首推約50伙，期望於復活節長假前後開售。韓補充，第4期利奧坊•壹隅現時平均呎價介乎2.1萬至2.2萬元。

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