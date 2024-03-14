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經濟

香港地產

天璽‧海標準戶呎價高見5.5萬 中高層海景戶1.2億沽 昨招標售出10伙

【明報專訊】「撤辣」至今約兩周，除中小型新盤交投活躍外，豪宅新盤成交亦見活躍，被新地（0016）稱為「跑道王者」的啟德跑道區天璽．海，昨日首日截標即售出10伙標準分層戶，共套現逾6億元，其中一個中高層海景4房戶，以超過1.2億元售出，實呎達5.5萬元，呎價逼近毗鄰新盤特色戶（見表）。

明報記者 林尚民

天璽．海昨日以招標形式推售68伙，並即日截標，至昨晚更新成交紀錄冊，資料顯示，項目即日售出10伙，全為實用1126至2187方呎的標準單位，成交價全部達4000萬元或以上，呎價則介乎約3.55萬元至5.53萬元。其中第1座20樓A單位，實用面積2187方呎，成交額更超過1.2億元，實呎55,276元。新地表示，項目各類型單位均備受追捧，示範單位預約參觀輪候情况踴躍，並接獲不少特色戶查詢，相信快將有更多成交消息公布。

呎價逼近毗鄰項目特色戶

資料顯示，跑道區現時最高呎價單位，為華潤置地（海外）及保利置業（0119）旗下澐璟，實用2729方呎連天台及平台的8座38樓A室，去年9月以逾1.674億元售出，實呎61,354元；區內呎價最高標準戶，則為澐璟實用2088方呎的1座27樓A室，去年9月以逾1.219億元成交，呎價約58,401元。

啟德跑道區「撤辣」後錄得多宗一手成交，中海外（0688）啟德跑道區現樓項目維港1號，「撤辣」後累售約155伙，涉約20.98億元，項目昨再沽6伙，屬1房至3房戶，實用介乎329至763方呎，成交價由729.8萬至1801萬元，實呎2.02萬至2.36萬元。恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，恒地牽頭發展的天瀧，過去3日共售3伙、吸金約1.21億元，最新為8座26樓B室，實用1298方呎，4房間隔，成交價5013萬元、實呎38,621元；項目去年中開售至今累售34伙，套現總額逾15.4億元。

EIGHT STAR STREET示範單位4193萬沽

龍湖（0960）啟德尚‧珒溋昨推5伙低座複式大宅招標，實用1171至2567方呎，項目至今累沽647伙，連車位及商場部分，套現逾139億元。另新地馬鞍山現樓項目雲海別墅，昨招標售出Camellia Avenue 2號洋房，實用2724方呎3房雙套間隔、連685方呎花園，成交價5391.65萬元、實呎19,793元。

太古地產（1972）灣仔現樓EIGHT STAR STREET，周三向傳媒開放18樓A室全新示範單位後，據成交紀錄冊顯示，該單位昨以4193萬元售出，實用面積913方呎、3房1套間隔，實呎45,926元，買家成交期90日。

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