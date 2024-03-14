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經濟
2024年3月14日星期四
技術取勝
投資策略
國泰去年轉賺98億 恢復派息0.43元 料今年票價仍高於疫前 股價午後升5%
人手不足 客運力恢復疫前延一季
中央財政加地方政府撐汽車家電舊換新
港股北水淨流入114億 3個月最多
魅族DreamSmart傳來港IPO
上市前股東部分解禁 途虎急瀉35％見新低
新秀麗去年多賺33% 毛利率歷史新高 全球旅業復蘇 中國銷售淨額急增88%
碧桂園境內債利息到期未全付
指周企無意長期經營佐丹奴 Webb：料為觸發賣盤
361度去年多賺29% 恢復派息
富衛去年新業務價值升22%
裕元去年少賺7.3% 末期息持平
煤氣伙申能推動滬港綠色能源業務
日企加薪幅度勁 鋪路下周加息 豐田等巨企「完全滿足」工會要求 加幅料歷史新高
英1月GDP升0.2% 首季料結束衰退
Adidas去年蝕近5億 逾30年首錄年度虧損
張兆聰：生科股爆發可續跟進
英鎊定存高息精選
技術取勝：金蝶8.5元有良好支持
劉思明：港股高位爭持 軟件汽車醫藥回吐壓力有限
周顯：「白錢洗黑」 富豪有需求
湯文亮：拍賣火了 圍標的人散了
天璽‧海標準戶呎價高見5.5萬 中高層海景戶1.2億沽 昨招標售出10伙
泰峯周日首輪價單賣336伙 「撤辣」後最多
屯門不足半月破百宗二手 超上月全月
澳門「十三酒店」全幢放售 市值24億
黎永滔叫價6500萬 放售士丹頓街舖
資深物業投資者胡世全：「撤辣」雖屬正面 經濟好更重要
曾3次擬參選特首 指李家超執行力強
利奧坊‧首隅主打1房 鄰近奧運站
會所融匯藝術與綠意設計
技術取勝：金蝶8.5元有良好支持
【明報專訊】中海油回調或考驗20天線（圖）
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