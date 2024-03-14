煤氣伙申能推動滬港綠色能源業務

提升甲醇產能 拓氫能等市場

煤氣公司現時每年產出10萬噸綠色甲醇，可供應予航運、工業生產等應用。集團常務董事黃維義表示，除綠色甲醇之外，亦積極開發綠色氫能供應和拓展應用範疇。

申能集團黨委書記、董事長黃迪南指出，是次的合作，雙方將會攜手推動滬港兩地與以及國內外的綠色甲醇、氫能等綠色能源產業發展。

資料顯示，煤氣曾經透過港華智慧能源入股上海燃氣，與申能（集團）建立合作關係，雖然港華最終退股，但是當時煤氣已表明，雙方的合作關係不變。

為應對氣候變化，環球各國均實施更嚴格的碳排放政策，歐盟將航運業納入碳排放交易（EU-ETS）系統，對船運公司徵收碳稅；國際海事組織（IMO）也對航運業設立更進取的減排目標，大型船運公司對綠色燃料需求大幅度增加。截至2024年1月，全球綠色甲醇船舶訂單已超過200艘，推算到2027年將會約有700至800萬噸的綠色甲醇燃料需求，但目前全球只有少數企業具備規模生產兼符合認證要求的綠色甲醇。