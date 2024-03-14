明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

煤氣伙申能推動滬港綠色能源業務

【明報專訊】中華煤氣（0003）與申能（集團）簽署戰略合作框架協議，共同推動滬、港以及國內外的綠色能源業務發展，包括提升綠色甲醇產能，以及開拓綠色甲醇和氫能等綠色能源市場。雙方將研究成立綠色能源合作投資平台，並共同推進煤氣公司綠色甲醇項目的裝備增量，並透過申能在氫能產業先發的優勢，和煤氣公司在港開拓氫能應用的能力，推動香港能源低碳轉型發展。

提升甲醇產能 拓氫能等市場

煤氣公司現時每年產出10萬噸綠色甲醇，可供應予航運、工業生產等應用。集團常務董事黃維義表示，除綠色甲醇之外，亦積極開發綠色氫能供應和拓展應用範疇。

申能集團黨委書記、董事長黃迪南指出，是次的合作，雙方將會攜手推動滬港兩地與以及國內外的綠色甲醇、氫能等綠色能源產業發展。

資料顯示，煤氣曾經透過港華智慧能源入股上海燃氣，與申能（集團）建立合作關係，雖然港華最終退股，但是當時煤氣已表明，雙方的合作關係不變。

為應對氣候變化，環球各國均實施更嚴格的碳排放政策，歐盟將航運業納入碳排放交易（EU-ETS）系統，對船運公司徵收碳稅；國際海事組織（IMO）也對航運業設立更進取的減排目標，大型船運公司對綠色燃料需求大幅度增加。截至2024年1月，全球綠色甲醇船舶訂單已超過200艘，推算到2027年將會約有700至800萬噸的綠色甲醇燃料需求，但目前全球只有少數企業具備規模生產兼符合認證要求的綠色甲醇。

相關字詞﹕黃維義 申能（集團） 中華煤氣

上 / 下一篇新聞

國泰去年轉賺98億 恢復派息0.43元 料今年票價仍高於疫前 股價午後升5%
國泰去年轉賺98億 恢復派息0.43元 料今年票價仍高於疫前 股價午後升5%
人手不足 客運力恢復疫前延一季
人手不足 客運力恢復疫前延一季
中央財政加地方政府撐汽車家電舊換新
中央財政加地方政府撐汽車家電舊換新
港股北水淨流入114億 3個月最多
港股北水淨流入114億 3個月最多
魅族DreamSmart傳來港IPO
魅族DreamSmart傳來港IPO
上市前股東部分解禁 途虎急瀉35％見新低
上市前股東部分解禁 途虎急瀉35％見新低
新秀麗去年多賺33% 毛利率歷史新高 全球旅業復蘇 中國銷售淨額急增88%
新秀麗去年多賺33% 毛利率歷史新高 全球旅業復蘇 中國銷售淨額急增88%
碧桂園境內債利息到期未全付
碧桂園境內債利息到期未全付
指周企無意長期經營佐丹奴 Webb：料為觸發賣盤
指周企無意長期經營佐丹奴 Webb：料為觸發賣盤
361度去年多賺29% 恢復派息
361度去年多賺29% 恢復派息
富衛去年新業務價值升22%
富衛去年新業務價值升22%
裕元去年少賺7.3% 末期息持平
裕元去年少賺7.3% 末期息持平
日企加薪幅度勁 鋪路下周加息 豐田等巨企「完全滿足」工會要求 加幅料歷史新高
日企加薪幅度勁 鋪路下周加息 豐田等巨企「完全滿足」工會要求 加幅料歷史新高
英1月GDP升0.2% 首季料結束衰退
英1月GDP升0.2% 首季料結束衰退
Adidas去年蝕近5億 逾30年首錄年度虧損
Adidas去年蝕近5億 逾30年首錄年度虧損
張兆聰：生科股爆發可續跟進
張兆聰：生科股爆發可續跟進
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
技術取勝：金蝶8.5元有良好支持
技術取勝：金蝶8.5元有良好支持
劉思明：港股高位爭持 軟件汽車醫藥回吐壓力有限
劉思明：港股高位爭持 軟件汽車醫藥回吐壓力有限
周顯：「白錢洗黑」 富豪有需求
周顯：「白錢洗黑」 富豪有需求
湯文亮：拍賣火了 圍標的人散了
湯文亮：拍賣火了 圍標的人散了
天璽‧海標準戶呎價高見5.5萬 中高層海景戶1.2億沽 昨招標售出10伙
天璽‧海標準戶呎價高見5.5萬 中高層海景戶1.2億沽 昨招標售出10伙
泰峯周日首輪價單賣336伙 「撤辣」後最多
泰峯周日首輪價單賣336伙 「撤辣」後最多
屯門不足半月破百宗二手 超上月全月
屯門不足半月破百宗二手 超上月全月
澳門「十三酒店」全幢放售 市值24億
澳門「十三酒店」全幢放售 市值24億
黎永滔叫價6500萬 放售士丹頓街舖
黎永滔叫價6500萬 放售士丹頓街舖
資深物業投資者胡世全：「撤辣」雖屬正面 經濟好更重要
資深物業投資者胡世全：「撤辣」雖屬正面 經濟好更重要
曾3次擬參選特首 指李家超執行力強
曾3次擬參選特首 指李家超執行力強
利奧坊‧首隅主打1房 鄰近奧運站
利奧坊‧首隅主打1房 鄰近奧運站
會所融匯藝術與綠意設計
會所融匯藝術與綠意設計