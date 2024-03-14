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經濟

裕元去年少賺7.3% 末期息持平

【明報專訊】製鞋商裕元工業（0551）公布，去年純利錄得2.75億美元，按年少賺7.3%，每股基本盈利為17.05美仙；擬派末期息0.7港元，按年不變。

集團期內營業收入78.9億美元，按年倒退12%；由於全球需求疲弱，加上高基數效應，鞋履出貨數下降19.9%至2.183億雙；平均售價提升2%至每雙21.34美元，抵消部分出貨跌幅。截至去年12月底，集團製鞋活動（包括運動/戶外鞋、休閒鞋及運動涼鞋）總營業收入為46.58億美元，較去年同期減少18.4%。

集團表示，對製造業務長遠前景保持樂觀態度，行業復蘇以及訂單愈趨常態化，有信心可推動未來收入持續增長、提高生產效率及穩健盈利能力。裕元工業績前收報8.54元，跌0.9%。

旗下寶勝去年多賺4.5倍

集團旗下運動服裝和鞋類產品零售商寶勝國際（3813）業績跑贏母企，去年全年多賺4.5倍至4.9億元，收入亦按年升7.7%至200.64億元；每股基本盈利為9.47分人民幣，擬派末期息0.012港元。

寶勝表示，收入增長主要受惠於全渠道銷售表現穩健，以及低基數效應，惟毛利率按年下跌2.2個百分點至33.7%。此外，集團稱期內推進「精緻化」零售策略，關閉或升級業績欠佳店舖，降低成本並提高單店效益，至去年12月底止在大中華地區共有3523間直營店舖，按年淨減少570間直營店舖。寶勝國際昨收市報0.67元，跌1.47%。

相關字詞﹕寶勝國際 裕元工業 製造業

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