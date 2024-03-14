富衛去年新業務價值升22%

受惠通關 離岸新業務價值升逾2倍

富衛集團去年年化新做保費為16.46億美元，按年上升18.3%，香港業務按年上升56.8%至5.12億美元，雖然離岸業務按年升2.24倍至2.7億美元，不過在岸業務則按年微跌0.4%至2.42億美元。

除港澳業務外，富衛其他地區分部新業務價值皆上升，第二大市場泰國和柬埔寨，去年新業務價值為3.35億美元，按年上升23.5%，日本業務新業務價值為1.36億美元，按年上升5.4%，新興市場分部則按年上升0.3%至1.97億美元。集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，去年為4個地區分部的業務，首次同一年內錄得營運利潤。

集團經調整稅後營運利潤按年上升26.8%至3.72億美元，不過受資本市場不利變動，以及去年執行一項與在日本有效終身壽險保單的大宗再保險交易所影響，集團淨虧損按年增1.24倍至7.17億美元，富衛指交易帶來顯著資本和風險管理效益。