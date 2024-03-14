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經濟

碧桂園境內債利息到期未全付

【明報專訊】繼萬科（2202）陷債務傳聞後，彭博報道，碧桂園（2007）據悉未能按期於3月12日兌付已展期的「21碧地01」境內人民幣債券的利息，涉及9600萬元（人民幣，下同），並已進入30日寬限期。內房股昨日普跌，碧桂園跌4.92%，報0.58元。

碧桂園：盡最大努力籌措資金

碧桂園回覆，公司擬定於3月12日到期兌付的「21碧地01」9600萬元利息資金尚未全額到位。根據現有債券合同條款，該期債券仍有30個交易日的寬限期。

公司指因為銷售恢復情况不達預期，資金調撥承壓等原因；公司將在寬限期內通過做好銷售、盤活資產、削減不必要的行政管理開支等方式，盡最大努力籌措資金。

內地樓市持續疲軟，碧桂園又接連出現被建滔集團（0148）入稟清盤等負面消息，令集團今年首兩個月合約銷售額繼續斷崖式下跌，1月及2月合約銷售額分別54.9億元及37.2億元，按年分別跌75.1%及85%。

分析：政府救樓市需「落重藥」

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，碧桂園與萬科不同，萬科在內地品牌歷史更悠久，其違約影響不下於中國恒大（3333），公司至今仍未違約，故內地政府仍想盡力助其渡過難關。相反碧桂園已違約及着手進行境外債務重組，境內債違約、重整、延期等亦是投資者預期內的事。

他認為，政府要救樓市需「落重藥」，如直接介入向開發商收購商品房用作保障房，規模需「至少一萬幾千億」。此舉既可令整體庫存下降，開發商亦可直接獲得資金，在市場預期不大下重手救市能起到更大效果及象徵意義。

國泰君安一份報告提到，境內的債務有大量金融政策支持，基本都能夠做展期，難以形成真實壞帳。因此，認為當前不應該有房地產市場會發生系統性金融風險的擔憂。但房地產開發的壓力也存在，主要在於仍有較大庫存，和庫存對應的減值壓力，但這是顯性化的風險，給予時間和超常規政策，能夠得到妥善解決。

相關字詞﹕債務重組 境外債 境內債 債務違約 萬科 碧桂園 內房股

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