新秀麗去年多賺33% 毛利率歷史新高 全球旅業復蘇 中國銷售淨額急增88%

亞洲區上季銷售淨額升逾40%

不過，單計去年第四季，集團純利按年倒退24.8%至1.49億美元，經調整EBITDA為1.81億美元，按年升27%。新秀麗表示，去年第四季銷售淨額增長主要受亞洲所推動，該地區銷售淨額按年升40.6%，北美洲就按年持平，整體銷售淨額9.485億美元，按年升15.9%；毛利為5.68億美元，按年升22.8%。

受惠於全球休閒及商務旅遊持續復蘇及增長，對集團產品需求增加所推動，新秀麗全年銷售淨額達36.82億美元，按年升27.9%，較2019年增長17.5%，而中國銷售淨額更急增88.4%。此外，集團全年毛利達21.83億美元，按年升36%；毛利率為59.3%，按年升3.5個百分點，達至歷史新高。新秀麗解釋，毛利率上升主要由於所有地區毛利率均按年改善，同時毛利率最高的亞洲地區及Tumi品牌佔總銷售份額上升。

集團主席Timothy Charles Parker表示，去年大幅增加營銷投資，以把握全球旅遊業及觀光業的持續復蘇及增長，並且在所有地區及核心品牌銷售淨額強勁增長的推動下，提升盈利能力。

今年嚴限促銷折扣 維持毛利率水平

按旗下品牌計，新秀麗銷售淨額達18.49億美元，按年升28.0%；Tumi銷售淨額為8.79億美元，按年升34.3%；American Tourister銷售淨額為6.55億美元，按年升26.0%。

新秀麗行政總裁Kyle Gendreau預期，今年全球旅遊業及觀光業維持穩健增長，隨着中國出境旅遊持續改善，預計今年亞洲旅遊將繼續保持強勁增長，北美洲及歐洲以接近歷史性趨勢穩步增長；中國遊客的持續回流之下，歐洲的前景相對較佳。他又稱，今年營銷支出目標為銷售淨額的約7%，亦會嚴格限制促銷折扣，以維持毛利率水平。

明報記者 蕭嘉聰