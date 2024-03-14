國泰去年轉賺98億 恢復派息0.43元 料今年票價仍高於疫前 股價午後升5%

明報記者 黃志偉

國泰昨日中午公布業績後最高見9.35元，升近8%，創52周高，收報9.18元升5.8%，成交6.02億元。

主席：派息回報股東疫情間支持

國泰去年客運服務收入按年升3.3倍至614.37億元（見表），高於預期的604億元；貨運服務收入跌16.2%至256.06億元，略低於預期的258億元。旗下香港快運去年亦扭虧、錄得溢利4.33億元，但下半年賺約1億元，較上半年賺3.33億元少七成。至於負責貨運的香港華民航空去年溢利為7.78億元，與上年同期相若。

收益率年底或未能回落至疫前

去年全年、乘客收益率按年回落17.7%至76.3仙，但較疫前、即2019年的53.6仙的水平仍有距離，意味機票價格尚未復常。行政總裁林紹波表示，隨着今年國泰及全球航空業運力逐漸恢復，相信機票價格會繼續正常化，但集團成本壓力仍在，料今年底收益率或未能回落至疫情前水平，或意味年內機票價仍會高於疫前。

期內燃油對冲收益按年減少80.9%至6.94億元，林稱現時燃油對冲方法「行之有效」，即對冲兩年燃油，而今年對冲比例約25%，過去兩年燃油對冲表現非常穩定，希望保持。

另外，國泰恢復盈利後首次向普通股股東派息，財務總裁沈碧嘉（Rebecca Sharpe）指派息政策是合併利潤大約一半作為股息，其中會考慮資產負債表的強度、整體經濟前景等因素，未來將繼續遵循這些因素和政策而派發股息。

優先股股息方面，集團提到去年已向港府支付19.7億元優先股股息，於12月回購該等優先股的50%，即97.5億元，並宣布計劃於今年7月底回購餘下50%。截至去年底，集團可動用的無限制用途流動資金結餘為199.85億元。集團稱，隨疫情過去，預計往後的流動資金將會降低。

重申太古無意減持國泰

早前有傳中國國航 （0753） 研究增持國泰股權。賀以禮以太古（0019） 董事身分強調，該消息屬市場揣測，重申太古無意減持國泰。

而被問到國泰會否考慮購入中國商飛C919，營運及航空服務總裁麥皓雲（Alex McGowan）表示，集團已確定合計64架的窄機體訂單，當中以A320和A321為主，料可以應對可預見的未來需求。