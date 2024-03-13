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泰峯戶型選擇多 高層享開揚景

泰峯

【明報專訊】東九龍發展成熟，繼恒隆地產（0101）於2021年底推出皓日後，事隔逾兩年，九龍灣再有全新住宅樓盤登場。由老牌實業家王新興集團發展、位處觀塘道的泰峯，屬區內近年較罕見具規模的新盤，單位總數807伙，戶型涵蓋開放式至4房設計，選擇多元化；項目的高層單位，可瀏覽開揚九龍市區景。

明報記者 江俊洋

攝影 賴俊傑、劉焌陶

由兩座大廈組成的泰峯，總共提供807伙，項目關鍵日期為2025年6月，樓花期長約15個月，為王新興集團在本港發展的首個住宅項目。泰峯位處觀塘道55號，前臨啟業邨，毗鄰浸會大學視覺藝術學院、聖若瑟英文小學，距位處坪石邨的港鐵彩虹站，大約8至10分鐘步程。

距彩虹站不遠 毗鄰聖若瑟小學

泰峯提供的單位，實用面積由235至3415方呎（特色大戶），標準戶型包括開放式、1房、兩房和3房設計；可留意是，實用336至671方呎的標準1房、兩房單位，分別有173伙和421伙，即合共有594伙，佔項目單位總數807伙約74%。至於入場門檻最低、實用面積273至287方呎的標準開放式戶，共有64伙，佔比約8%，此類單位料受上車一族、投資客垂青。

提供807伙 逾七成為1房兩房戶

是次展出的兩房示範單位，有兩款不同開則；首先參觀的第1B座19樓F室連裝修示範單位，實用面積468方呎，室內設計以木色為主調。單位樓層高度約3.15 米，營造出不俗空間感；開放式廚房採單邊工作枱面，屬交樓標準，設計師將部分枱面延伸成餐枱。主人睡房空間十足，可擺放雙人牀和衣櫃，仍有不少走動空間。

客房佈置貫徹單位主題，一面牆身以木系條子，製作成特色牆飾。由於單位的大廳、房間相同座向，預計外望內園景、及附近的坪石遊樂場，相對較清幽。

另一個兩房示範單位，參考第1B座19樓B室搭建，實用面積550方呎；大廳長約5米、闊約2.6米，旁邊設傳統梗廚，適合經常在家下廚的人士，廚房並連接工作間。需注意是，單位面向車來車往的觀塘道，發展商在大廳露台、兩間房間大窗，加裝擋板隔音，料可減少汽車聲浪對室內的影響。

廚房浴室配套屬知名品牌

至於第2B座19樓A室示範單位，實用面積336方呎，屬1房連開放式廚房間隔，大廳間隔四正實用，外連約38方呎三合一露台；房間面積約70方呎，靠窗一邊可擺放雙人牀，另一邊空間可擺放衣櫃或書桌。

泰峯單位廚房配套家電如電磁爐、蒸焗爐、雪櫃等，主要選用德國品牌Miele、西門子；浴室坐廁、洗手盆、花灑和水龍頭等潔具，選用Toto、Duravit、Hansgrohe等品牌，分體式冷氣機則選用大金。

◆有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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