Belgravia Place累售撲400伙 吸金逾20億

近期銷情熾熱的Belgravia Place第1期，昨日以價單新一輪開售68伙，至昨晚9時，該批單位暫售約14伙；同時，項目亦透過招標售出3伙特色戶，皆為兩房連平台戶，共套現逾1800萬元，相關單位分別為1A座2樓16室、1A座2樓20室、1B座2樓01室，實用185至301方呎、連73至191方呎平台，最高成交價632.6萬元，呎價最高約2.13萬元。

皇廷匯洋房售3.4億 呎價逾3萬

豪宅盤方面，路勁（1098）前主席單偉豹私人持有的九龍塘洋房項目皇廷匯，實用10,945方呎的喇沙利道38號住宅A，屬5房3套間隔，連871方呎平台、1223方呎花園及2553方呎天台，新近以3.4億元售出，實呎3.1萬元。

內地客上海來港 2320萬購晉環3房

近日不少內地客來港買樓，路勁等合作的黃竹坑港島南岸晉環，獲內地客從上海專程來港，以2320.9萬元購入實用766方呎的2A座23樓A室，屬3房1套戶、實呎3.03萬元。另樂風旗下旺角Elize PARK，再錄投資者以約2200萬元購入全層3伙，項目已累售21伙，佔全盤單位總數52伙逾四成，套現近1.5億元。

宏安地產（1243）黃大仙薈鳴加推新一張23伙價單，實用200至261方呎，扣除最高30%折扣，折實價406.6萬至559.9萬元、折實實呎2萬至2.2萬元；對比上述最新公布的6號價單與過往價單，部分單位加價近一成，該23伙本周六（16日）發售。