SEASONS PLACE上樓書 首推料130伙 利奧坊‧首隅搶攻 快公布開價

明報記者 江俊洋

樓花期長約19個月的SEASONS PLACE，是會德豐今年重點新盤，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目已收到約1000組客人查詢，因此加快推盤步伐，日內將開價及於周末向公眾開放設於尖沙嘴的示範單位，同日開始收票，首批推出單位不少於130伙，即全盤的兩成。黃表示，SEASONS PLACE開價將參考將軍澳市中心、日出康城新盤價錢，會以貼市價開盤。

SEASONS PLACE最快周末收票

以同區信置（0083）等發展的凱柏峰III，上月28日「撤辣」至今累售約15伙，新錄3B座45樓F室，實用451方呎兩房戶，以737.37萬元成交，實呎16,350元。

另外，南豐及港鐵發展的LP10，「撤辣」後亦錄新一手成交，最新招標售出第2B座57樓A室，實用1608方呎4房戶，以3115.5萬元沽出，實呎19,375元。

SEASONS PLACE今期提供650伙 ，實用282至665方呎，標準戶型涵蓋1房至3房，實用500方呎以下的一兩房單位，佔577伙或約89%。至於同樣短期登場的利奧坊‧首隅，料本周末對外開放示範單位，日內上載樓書及開價，有望本月開售。

恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊系列於上月「撤辣」後，累沽約60伙，近期一手平均成交呎價約22,100元，參考第4期的利奧坊‧壹隅，新錄1座25樓N室，實用206方呎開放式戶，成交價464.75萬元，呎價22,561元，該盤將於下半年入伙。

「撤辣」至今 利奧坊系列累沽60伙

樓花期長約15個月的利奧坊‧首隅，提供234伙，主打1房佔164伙或70%，兩房戶佔56伙或24%，餘下14伙為特色戶。利奧坊系列首4期共約2050伙，至今累沽約94%，套現約120億元，仍有約120伙餘貨待售。

另恒地同系啟德跑道區天瀧，以招標再沽1伙，為第2座16樓A室，實用1173方呎4房間隔，成交價3965萬元，實呎33,802元；項目兩日連錄兩宗成交，套現逾7100萬元，而自去年推售至今共套現逾14.9億元。

對於上月底全面「撤辣」，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指出，「撤辣」後入市者以用家為主，本港樓市未見炒風，加上新盤供應仍多，相信本港樓市V形反彈機會不高，只會平穩發展。他認為，當本港落實減息，加上經濟增長，樓價才會回升，預計今年全年樓價微升5%。