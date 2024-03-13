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經濟
2024年3月13日星期三
股市最前線
恒指升505點亞洲最強 重越萬七關 憧憬減息內地經濟回暖 資金有望回流
北水連續19日淨流入 恒指公司：佔大市成交比例升
小米汽車月底面世 股價飈11％
WSJ：比亞迪今年海外銷售不達標
李寧傳私有化急漲8％ 特步安踏跟升
零售股低迷私有化不斷 部分重整後再上市
佐丹奴去年純利增29% 遭大股東提出罷免 主席劉國權：股東事股東了
股壇長毛現身分析員會議 冀了解大股東主席看法差異
渣打任命新管理團隊
金管局推穩定幣發行人「沙盒」
九倉去年轉賺9.45億 受惠物業撥備減值大減酒店業務扭虧
區內競爭加劇 港貨櫃碼頭前景堪憂
購物平台OnTheList 低價促銷 助品牌去庫存
美通脹連續兩月超預期 交易員押注6月開始減息概率降至67.5%
甲骨文雲業務勝預期 上季收入急增25%
IKEA擬全球減價 目標撤回2022年加幅
張兆聰：內地CPI轉正 餐飲股候低買
美元定存高息精選
姜靜：日圓續受惠央行加息預期
技術取勝：中信或反覆上試約8.8元
劉思明：港股升勢不均 短線急升股寧吸莫追
周顯：富豪藏富外地首重安全
湯文亮：來自內地的「觀摩團」
SEASONS PLACE上樓書 首推料130伙 利奧坊‧首隅搶攻 快公布開價
Belgravia Place累售撲400伙 吸金逾20億
EIGHT STAR STREET示範單位 洋溢溫暖氛圍
荃中銀主盤拍賣 搶高近三成245萬沽
明年九龍1.1萬伙私宅落成 創52年新高
華懋：愉城商場與如心具協同效應
泰峯戶型選擇多 高層享開揚景
哈羅國際學校為商場租戶
基金特區：外資流入締造日本新牛市 受惠全球增長日圓疲弱企業改革
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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恒指升505點亞洲最強 重越萬七關 憧憬減息內地經濟回暖 資金有望回流
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