姜靜：日圓續受惠央行加息預期

目前，日央行面對最大不確定性源自通脹前景，最新數據顯示，2月東京CPI和核心CPI同比分別上升2.6%和2.5%，高於通脹目標。薪資前景方面，今年日本最大工會Rengo平均加薪要求幅度在5.85%，創30年最高紀錄，而其他主要工會亦要求相應的加幅，因此有理由相信本周五公布的第一輪「春鬥」結果，將超越去年3.6%的增幅。種種迹象顯示，日本薪資價格壓力正逐步上揚，料可持續推動通脹，為加息清除最後障礙。

從更廣的層面來看，日本經濟仍有韌性，由於企業增加投資，去年第四季GDP按季年率向上修訂為增長0.4%，避開技術性衰退。利率互換市場已率先反映對日央行調整貨幣政策的預期，目前市場對3月會議加息10個基點的押注已升至65%，10年期國債互換利率已回升至近0.9%高位。

為避免錯過政策窗口，筆者估計日央行有機會在下周會議啟動貨幣政策正常化進程，但加息幅度料不會超過10個基點，而年底前可能有多一次小幅加息的空間。除退出負利率，估計日央行離取消YCC政策亦不遠， 屆時10年期日本國債收益率有望獲得更多向上動力，利率曲線亦將繼續陡峭化，利好日圓。兌美元匯價方面，鑑於美元整體溫和走軟的趨勢，加上貨幣政策分歧，預期美元/日圓將進一步回落，下一個支撐位在146.26、145.85。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]