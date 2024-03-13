IKEA擬全球減價 目標撤回2022年加幅

最大營運商：很多人「錢包變薄」

宜家去年9月在歐洲率先減價，帶動顧客及銷量增加。宜家最大營運商Inkga的零售主管Tolga Oncu表示，由於很多人「錢包變薄」，現在並非大型零售商以盈利優先的時候，應投入資金，讓貨品重新定價。

去年9至11月，Inkga為推行減價，在其營運的市場投入超過10億歐元（約85億港元）。Ingka今年1月表示，該公司在加拿大市場投放了5500萬歐元（約4.7億港元），為超過1500款貨品減價，其中廣受歡迎的書架價格下調20%。

加拿大逾1500商品減價

書架降價20%

宜家宣布今次減價前，曾警告紅海航運受阻，可能令物流出現延誤。不過Oncu表示，儘管在紅海面臨地緣政治風險，「我們比以往任何時候都有更好的準備，我們將堅持承諾，繼續在目前經營的所有市場減價」。

Ingka另計劃擴大其購物中心組合，以宜家門店作為購物中心的賣點，通過增設WeWork風格的共享辦公空間、北歐主題美食廳及兒童遊樂區等設施，吸引更多潛在購物者。

（綜合報道）

[國際金融]