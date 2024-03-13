美通脹連續兩月超預期 交易員押注6月開始減息概率降至67.5%

核心CPI按月升幅維持0.4%

美國2月整體CPI按月升0.4%，較1月上調0.1個百分點，是5個月來最大升幅。按年計算，2月整體CPI上調0.1個百分點至3.2%，升幅高於市場預期，強化了美聯儲最快要待今夏才減息的理據。數據公布後， 芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注6月開始減息0.25厘或以上的概率，降至67.5%；相比周一此概率在七成以上。今年全年減息3次或以上的概率，由周一的八成以上，降至昨晚接近八成。全年減息四次的概率，由周一的55%，降至昨晚不足五成。

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚升至接近4.6厘水平。美國10年期國債孳息率昨晚升至4.15厘。由於市場認為數據不足以影響美聯儲6月開始減息的預期，科技股連跌兩天後，昨早段回升。納指早段升逾1%，道指升逾200點。

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，考慮到去年12月的通脹，比許多官員預期溫和，惟今年1月和 2月的通脹卻比預期強，當前的焦點，是美聯儲官員在下周議息會議後公布的點陣圖，會否維持去年12月對今年減息3次的預期，又或更多官員傾向預期只會減息兩次。

燃油供應趨緊張 恐再推高通脹

波士頓聯儲銀行前行長羅森格倫（Eric Rosengren）表示，CPI數據「基本上反映核心通脹正逐步改善」，只要薪酬升幅持續回落，「我認為這份報告不會改變6月可能減息的整體觀點」，且不應影響到美聯儲官員對今年減息3次的預期。

美國2月通脹升幅，主要來自能源價格按月升2.3%。紅海航線受阻、巴拿馬運河乾旱導致運輸成本上漲，加上歐美制裁俄羅斯引發供應鏈混亂等，正推高全球燃油價格。今年迄今，美國汽油期貨價格已上漲兩成，而歐洲柴油期貨價格上漲10%。

摩通戴蒙：最壞情况陷入滯脹

在許多地區，煉油商的利潤高於季節性正常水平。隨着夏季旅游旺季臨近，燃油供應將趨於緊張，恐再次推高通脹。

通脹數據公布前，摩根大通行政總裁戴蒙警告，不能排除美國陷入衰退的可能性。他說，全球預計經濟將軟着陸的可能性為70%至80%，「我認為未來一至兩年軟着陸的可能性，只有市場預期水平的一半，最壞情况是陷入滯脹」。他表示，經濟指標已被新冠疫情扭曲，他不完全相信這些指標，並認為美聯儲應待6月後，情况更為明朗才減息。

（綜合報道）

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