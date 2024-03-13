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經濟

區內競爭加劇 港貨櫃碼頭前景堪憂

【明報專訊】作為香港貨櫃碼頭持份者之一的九龍倉集團（0004），面對本港吞吐量下跌，主席吳天海形容情况嚴重，並說香港的碼頭20年前排名前列，當時南沙港仍未成型，深圳港亦剛起步，到今日後者已承接大量貨櫃，香港的貨櫃港排名已經跌至十大榜尾。面對區內競爭加劇，他見不到短期內會改善，甚至預見還進一步惡化。

航運業呈半壟斷狀態

「香港又是輸家」

他說，巴拿馬及蘇伊士運河附近航道均遇到不同問題，令航運通路未能夠暢通運作，供應鏈要重新執位，在過程中，香港作為貨櫃港口所受到影響是「失多於得」。同時，全球貨櫃船運行業已經呈現半壟斷狀態，在少數大型船公司攤佔很大市場佔有率時，更有2至3家貨櫃船公司宣布重組聯盟，並計劃在之後重新編排航線，影響所及，他說：「香港又是輸家。」目前他們仍然爭取更多船隻泊岸本港，希望最終不會影響香港的貨櫃港地位，甚至可以推動貨運增長。

面對新轉變，吳天海稱，對貨櫃碼頭業務持比較悲觀態度，希望得到政府及業界合作，加強香港貨櫃碼頭競爭力。在業績簡布會時，該集團管理層亦指出，旗下經營貨櫃碼頭的現代貨箱正提升處理能力及效益。截至去年底，九倉的碼頭業務稅前盈利按年大減56.9%、至3.48億元。

相關字詞﹕現代貨箱 吳天海 九龍倉集團

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