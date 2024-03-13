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經濟

九倉去年轉賺9.45億 受惠物業撥備減值大減酒店業務扭虧

【明報專訊】九龍倉（0004）公布截至去年底止全年業績，受惠於物業撥備減值按年大減66.3%至19.33億元，加上酒店業務扭虧，集團實現扭虧，股東應佔利潤達9.45億元。基礎淨溢利更按年大增10.77倍，達到35.66億元，不過仍然較彭博統計的市場預期37.7億元略低。該集團每股派第二次中期息0.2元，按年持平。

明報記者 陳偉燊

九龍倉股價昨日收報27.35元，逆市微跌0.18%。公司指出，受惠於期內銷售香港山頂物業入帳，物業發展部門的營業溢利按年增長32%至12.32億元；收租部門折算回港元後，營業盈利按年微跌1%至32.07億元；酒店部門扭虧為盈，營業盈利達1.07億元；包括現代貨箱及香港空運站為首的物流部分營業溢利只有3.78億元，按年減少50%。其待售的內地寫字樓等物業經過減值，尚餘存貨79億元，按年減少45.5%。

內地仍有購買力

集中一線城市投地

主席吳天海表示，九倉自2019年起沒有在內地投地，並繼續去存貨為主，資金回流後用於投資香港的豪宅項目，並已就手上的內地待售寫字樓項目的價值作出撥備。他說，集團手上如觀塘九龍貨倉重建等項目，一向全速進行，並無拖慢，無關撤辣與否。

他續稱，內地樓市非一面倒很差，如一線城市或少數二線城市，成交量大抵持平或少許增長，二三四線城市則很差，呈現兩極化發展，這反映出來市場內仍有購買力，料今年市場仍繼續這樣發展，集中在一線城市投地。九倉早已將手上住宅項目銷售得七七八八，餘下寫字樓存貨面對空置率非常高，九倉已自數年前撇減該等存貨價值至適當成本水平，相信將來影響盈利不太嚴重。他亦希望集團今年不用再為內地寫字樓物業再減值，若市道下調時再調整。集團暫時亦不急於增加土地儲備及追購土地。

去年賺20億股息

續投資高息股

至於投資部門受惠於股息增加，因此營業盈利按年增長34%至20.3億元。現時該集團的投資組合達424億元，按年減少65億元，主要投資於地產、新經濟及其他領域，當中近80%組合是在港投資。吳天海表示，集團已續減少投資，目的是投資高息股爭取股息收入及股價增值，單是去年度已賺取20億元股息。集團選擇投資時會很選擇性，繼續投資高股息及穩健的公司。

相關字詞﹕吳天海 九龍倉集團

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