股壇長毛現身分析員會議 冀了解大股東主席看法差異

市場曾傳出大股東認為佐丹奴近年收入及經營溢利不斷收縮，David Webb認為，大股東未有明確提出其意見，周企應解釋為什麼要求召開股東會，想要做出哪些改變以提高股東價值。他又稱，佐丹奴業績反映包括中國在內環球零售行業疫情後持續復蘇，包括在東南亞和海灣阿拉伯國家合作委員會的特許經營業務取得強勁進展，昨日公告中也提到正在發展印度市場，當地顯然是一個非常大市場，如在當地取得進展將相當不錯。

周大福企業現時持有佐丹奴約25%股份，David Webb曾提出佐丹奴應找出鎧盛（Halcyon）18.7%持倉的實際持有人，他昨日再提出關注佐丹奴控制權問題，需了解券商持股的背後人士是誰。

周大福企業曾提出全面收購要約失敗，David Webb當時認為作價過低，股東應拒絕該要約。