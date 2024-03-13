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經濟

佐丹奴去年純利增29% 遭大股東提出罷免 主席劉國權：股東事股東了

【明報專訊】佐丹奴（0709）大股東周大福企業早前提出罷免主席及行政總裁劉國權，劉昨日出席公司業績會表示「股東事股東了」，多次表示不方便談及下月3日股東特別大會事宜，難以回答未發生或猜測性問題。他又稱，佐丹奴多年來經歷數次「股東事」，股東透過董事局授權管理層工作，至於管理層變化對公司影響，就要在股東大會上處理。

明報記者 蕭嘉聰

特別股東會猶待下月3日才有分曉，全年業績昨日已公布。佐丹奴去年純利按年升28.7%至3.45億元，每股基本盈利0.216元。集團表示，考慮經濟前景、財務狀况、未來擴展計劃及其他因素，末期股息按年削一成至每股0.135元，全年總股息為每股0.305元，按年升29.8%。

對於市傳周大福認為佐丹奴過去十多年來整體業績持續下滑，劉國權表示，過去一段時間公司受疫情及全球經濟環境影響，2012年收購中東業務時「擠高」當時估值約2億元，認為公司業務「明白嘅人唔需要解釋，唔明白嘅人就唔明」，留意年報可得出結論。至於他本人是否有意退休，他就稱每個人都會打算退休，「要退就退，唔退就唔退」，認為自己仍頗精神，計劃退休就待股東特別大會後才作打算。

他回顧自己數十年從事零售業的經驗，認為「retail is detail」，多年來都與員工說「心中只有客，目中可無人」，又指佐丹奴作為零售公司，公司最重要的資產是人，國際化時應尊重本地管理層，香港作為總部提供支援。劉國權形容，今次股東大會並非人生最大挑戰，佐丹奴在北京曾被封舖，當時經歷很長時間才渡過難關。

今年東南亞中東市場是增長重點

佐丹奴去年上半年純利為1.9億元，即下半年純利稍為倒退至1.55億元，按年跌9.4%。至於去年港澳地區毛利按年升近四成至2.85億元。劉國權認為，港府近期進一步放寬自由行，但效果與2003年時期相差很遠，很多旅客已來過香港或在香港消費，不過零售市場有逆境及順境，面對逆境就「行慢啲」。他稱，雖然香港作為佐丹奴總部，不過業務只佔集團整體11%，公司已進軍國際，相信今年東南亞及中東市場仍是增長重點。

股息方面，劉國權表示，上下半年派息就像先苦後甜或先甜後苦，兩者都無所謂，合計按年有增長，相信「大家應該收貨」。

相關字詞﹕劉國權 周大福企業 佐丹奴

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