零售股低迷私有化不斷 部分重整後再上市

利豐I.T利福百麗等先後私有化

近年私有化的零售股包括百年老牌利豐（前上市編號0494）、「潮牌」I.T（前上市編號0999）、經營SOGO百貨的利福國際（前上市編號1212）等。更早的則包括昔日的「鞋王」百麗（前上市編號1880）、銀泰商業（上市編號1833，現為平安好醫生）、COACH（後改名為Tapestry，前上市編號6388）等。

當中百麗創辦人盛百椒為求轉型，在2017年引入高瓴和鼎暉以531億元將公司私有化。重組後先在2019年分拆滔搏（6110）上市，今年再以百麗時尚申請港股上市。近期亦傳出一些私募股權公司正研究新秀麗的私有化交易，冀以更高估值於美國等其他交易所重新上市。

這批零售股私有化往往要借助私募基金力量完成，亦非「免費午餐」。像當年I.T大股東沈嘉偉與私募基金CVC合作以高價私有化I.T的背後，實際要將I.T業務拆骨重整，只保留最值錢、盈利能力最強的「猿人」品牌相關業務，被指為日後重新上市鋪路，不過時隔近3年仍未見其事。