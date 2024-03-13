明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

李寧傳私有化急漲8％ 特步安踏跟升

【明報專訊】近年被資本市場冷待的零售股再掀私有化潮，繼歐舒丹（0973）、新秀麗（1910）後，昨日路透社引述4名知情人士表示，體育用品股李寧（2331）創辦人兼大股東李寧擬將李寧從港股私有化。部分知情人士更指出，李寧已與包括TPG、太盟投資（PAG）和高瓴資本在內等多家全球和地區私募基金接洽，查詢是否有意向作為投資人加入李寧的私有化計劃。

公司公告：不悉股價異動原因

受消息刺激，李寧昨午市股價一度上漲20%，收市仍升8.07%，報22.1元，是2021年6月28日後最大升幅，當日升幅為27.12%。惟北水趁高減持，昨淨沽逾5.3億元。同業特步（1368）、安踏（2020）跟升，分別漲逾7%及近5%。

按李寧昨日收市價每股22.1元計，市值約為571.17億元。據聯交所股權披露顯示，截至今年1月創辦人李寧持有李寧股權10.74%或2.78億股：其餘基金股東包括貝萊德持有4.61%﹔布朗兄弟哈里曼（BBH）持有7.02%、富達國際持有6.89%

報道指，今次李寧私有化計劃磋商仍處於早期階段，交易細節尚未敲定。李寧則在收市後發公告，經公司就有關情况作出合理查詢後，董事會確認其並不知悉股價及成交異動的任何原因或任何內幕消息等。TPG、太盟投資集團和高瓴不予置評。李寧本人暫未回覆置評請求。

今次李寧擬將公司私有化，市場多認為與公司估值低殘有關。2008年北京奧運熱潮退後，行業因過度擴張而受到庫存過剩困擾多年，直至近年內地政府力谷內需重振經濟，加上「國潮」興起更令李寧股價重上「天梯」，在2021年更晉身紅底股，歷史高見106.7元。不過，其後李寧逐步打回原形，主要受到內地經濟低迷，李寧零售流水不佳兼要積極去庫存，令市場再次質疑其單品牌策略；加上公司調低業績指引，去年底又斥巨資22億元向恒地（0012）擬在北角購入商業大樓「港匯東」等消息影響，即使公司公布擬動用不多於30億回購亦無力阻止跌勢，截至昨日股價已由高位蒸發八成。

相關字詞﹕私募基金 私有化 新秀麗 歐舒丹 體育用品股 李寧

上 / 下一篇新聞

恒指升505點亞洲最強 重越萬七關 憧憬減息內地經濟回暖 資金有望回流
恒指升505點亞洲最強 重越萬七關 憧憬減息內地經濟回暖 資金有望回流
北水連續19日淨流入 恒指公司：佔大市成交比例升
北水連續19日淨流入 恒指公司：佔大市成交比例升
小米汽車月底面世 股價飈11％
小米汽車月底面世 股價飈11％
WSJ：比亞迪今年海外銷售不達標
WSJ：比亞迪今年海外銷售不達標
零售股低迷私有化不斷 部分重整後再上市
零售股低迷私有化不斷 部分重整後再上市
佐丹奴去年純利增29% 遭大股東提出罷免 主席劉國權：股東事股東了
佐丹奴去年純利增29% 遭大股東提出罷免 主席劉國權：股東事股東了
股壇長毛現身分析員會議 冀了解大股東主席看法差異
股壇長毛現身分析員會議 冀了解大股東主席看法差異
渣打任命新管理團隊
渣打任命新管理團隊
金管局推穩定幣發行人「沙盒」
金管局推穩定幣發行人「沙盒」
九倉去年轉賺9.45億 受惠物業撥備減值大減酒店業務扭虧
九倉去年轉賺9.45億 受惠物業撥備減值大減酒店業務扭虧
區內競爭加劇 港貨櫃碼頭前景堪憂
區內競爭加劇 港貨櫃碼頭前景堪憂
購物平台OnTheList 低價促銷 助品牌去庫存
購物平台OnTheList 低價促銷 助品牌去庫存
美通脹連續兩月超預期 交易員押注6月開始減息概率降至67.5%
美通脹連續兩月超預期 交易員押注6月開始減息概率降至67.5%
甲骨文雲業務勝預期 上季收入急增25%
甲骨文雲業務勝預期 上季收入急增25%
IKEA擬全球減價 目標撤回2022年加幅
IKEA擬全球減價 目標撤回2022年加幅
張兆聰：內地CPI轉正 餐飲股候低買
張兆聰：內地CPI轉正 餐飲股候低買
美元定存高息精選
美元定存高息精選
姜靜：日圓續受惠央行加息預期
姜靜：日圓續受惠央行加息預期
技術取勝：中信或反覆上試約8.8元
技術取勝：中信或反覆上試約8.8元
劉思明：港股升勢不均 短線急升股寧吸莫追
劉思明：港股升勢不均 短線急升股寧吸莫追
周顯：富豪藏富外地首重安全
周顯：富豪藏富外地首重安全
湯文亮：來自內地的「觀摩團」
湯文亮：來自內地的「觀摩團」
SEASONS PLACE上樓書 首推料130伙 利奧坊‧首隅搶攻 快公布開價
SEASONS PLACE上樓書 首推料130伙 利奧坊‧首隅搶攻 快公布開價
Belgravia Place累售撲400伙 吸金逾20億
Belgravia Place累售撲400伙 吸金逾20億
EIGHT STAR STREET示範單位 洋溢溫暖氛圍
EIGHT STAR STREET示範單位 洋溢溫暖氛圍
荃中銀主盤拍賣 搶高近三成245萬沽
荃中銀主盤拍賣 搶高近三成245萬沽
明年九龍1.1萬伙私宅落成 創52年新高
明年九龍1.1萬伙私宅落成 創52年新高
華懋：愉城商場與如心具協同效應
華懋：愉城商場與如心具協同效應
泰峯戶型選擇多 高層享開揚景
泰峯戶型選擇多 高層享開揚景
哈羅國際學校為商場租戶
哈羅國際學校為商場租戶
基金特區：外資流入締造日本新牛市 受惠全球增長日圓疲弱企業改革
基金特區：外資流入締造日本新牛市 受惠全球增長日圓疲弱企業改革